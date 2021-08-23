【企業盈警】現代傳播（００７２）料中期虧損最多１１００萬人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》現代傳播（０００７２）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損不超過１１００萬元人民幣，比去年同期經重列虧損約７４４０萬元人民幣有所收窄。

該集團指，虧損減少主因收益增加及成本控制所致。

該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）



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