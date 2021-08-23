【企業盈喜】新銳醫藥（０６１０８）料中期虧轉賺１１０萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》新銳醫藥（０６１０８）公布，預期截至６月３０日止中期純

利約１１０萬元，去年同期虧損３６４０萬元。

該集團指，從淨虧損轉為純利主因二代頭孢產品銷量增加令毛利上升，以及期內並無就賽科

國際錄減值虧損，去年同期則錄約２２２０萬元減值虧損。

該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）



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