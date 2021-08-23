【企業盈喜】恒達集團（０３６１６）料中期純利增最少３５％

《經濟通通訊社２３日專訊》恆達集團（０３６１６）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年增長不少於３５％，即按年增加不少於１０００萬元人民幣。

該集團指，溢利預期增長主要歸因所銷售已竣工物業的總建築面積有所增加，故業務得以不

斷擴大所致。

該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）



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