【企業盈警】星星集團（０１５６０）料中期盈轉虧３３００萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》星星集團（０１５６０）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損約３３００萬元，去年同期稅前純利２﹒９億元。

該集團指，預期虧損主因期內沒有完成銷售而能確認收益的發展項目，對比去年同截期內由

於完成出售虹彩控股之股東股份及股東貸款之非常重而確認之收益。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）



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