【企業盈喜】美力時（０１００５）料中期虧轉賺最多３４００萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》美力時（０１００５）公布，預期截至６月３０日止中期純利

按年不多於３４００萬元，去年同期虧損３７００萬元。

該集團指，從淨虧損轉為純利主因在今年初推出疫苗後，經濟從ＣＯＶＩＤ－１９疫情中逐

漸復甦，帶動收入增加。

該集團預期於本月２６日公布業績。（ｗｈ）



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