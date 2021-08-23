【企業盈警】康大食品（００８３４）料中期虧損３９８０萬人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》康大食品（００８３４）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損約３９８０萬元人民幣，比去年同期虧損１６０萬元人民幣有所擴大。

該集團指，虧損上升主因動物飼料原材料價格上漲導致的毛利下降及 確認處置利用率低或

老舊物業、廠房及設備虧損。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）



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