《日入而息》恒地半年多賺逾１倍，施穎茵接任恒生行政總裁



《今天重點》﹡恆地（０００１２）中期純利升１﹒３倍至６５﹒５億元，派息０﹒５元；

恆地中期基礎盈利升５１％，香港物業銷售額跌３１％；香港租金收入按年

跌６％，平均出租率為９４％

﹡京東集團（０９６１８）半年純利跌７５％，經調整盈利跌３﹒４％；次季

經調整純利跌２２％至４６﹒２７億人幣

﹡京東物流（０２６１８）半年盈轉虧蝕１５３﹒６億人幣，經調整虧損逾

１５億人幣

﹡任志剛倡恆指成分股可用人民幣報價交易，落實反制裁法需審慎

﹡施穎茵獲委任為恆生行政總裁，匯豐啟動聘請香港區行政總裁

﹡傳越秀地產洽購恆大香港總部大樓近尾聲，作價約１０５億

﹡市建局表示土瓜灣庇利街項目共接獲６份標書

﹡駱惠寧稱香港須融入國家發展大局，提升競爭優勢

﹡林鄭稱十四五規劃設港澳專章，充分體現中央對香港的支持

﹡本港新增５宗輸入確診，４人已接種兩劑疫苗



《即日市況》﹡恆指高收２５９點報２５１０９，科指升１２６點報６０２１



《深滬股市》﹡滬綜指收漲１﹒４５％創指飆逾３％，交投升至兩周高



《美元匯價》﹡短期仍可優先考慮低位吸納美元；歐元最新報１﹒１７２１╱２２，日圓最

新報１１０﹒０９╱１０



《公司業績》﹡恆地（０００１２）中期純利升１﹒３倍至６５﹒５億元，派息０﹒５元

﹡國泰君安（０１７８８）半年純利升５５％，派息５仙

﹡中海外（００６８８）中期多賺１％至２０７﹒８億元人幣，派息４５港仙

﹡中國環保（００６４６）半年虧損收窄至１８３８﹒４萬元，不派息

﹡中關村租賃（０１６０１）半年賺９６８６萬元人幣，升逾２４％，不派息

﹡天弓（００４２８）半年虧損收窄至３０２﹒８萬元，不派息

﹡成都普天（０１２０２）半年虧損收窄至１２８９﹒６萬元人民幣，不派息

﹡金川（０２３６２）半年虧轉盈６１１１萬美元，不派息

﹡中國利郎（０１２３４）中期純利升０﹒９％，連特別息派１８港仙

﹡罕王（０３７８８）純利升８８％至３﹒２億，派息６仙

﹡Ａ８（００８００）半年純利跌２﹒８３％至４３４５萬元人民幣，不派息

﹡三盛（０２１８３）半年純利升２﹒９３倍至６﹒２６億元人民幣，不派息

﹡久泰邦達（０２７９８）半年賺８５５１萬元人民幣，跌４３％，不派息

﹡世寶（０１０５７）半年純利升逾１倍至３４４４﹒５萬元人民幣，不派息

﹡雷士（０２２２２）半年純利６２０２萬元人民幣，升１８％，不派息

﹡福壽園（０１４４８）半年多賺４８％，中期息派５﹒６４港仙

﹡歐康維視（０１４７７）半年虧損收窄至６９６０﹒９萬元人民幣，不派息

﹡潤藥（０３３２０）附屬東阿阿膠半年虧轉盈１﹒５億元人民幣，不派息

﹡正榮服務（０６９５８）半年賺１億元人民幣，升６９﹒６％不派息

﹡東方大學城（０８０６７）全年賺３４８９萬元人民幣，跌２２％，不派息

﹡伊登軟件（０１１４７）半年賺近１６００萬元人民幣，升５３％，不派息

﹡先豐服務（００５００）半年虧損收窄至５９７６萬元，不派息

﹡同道獵聘（０６１００）半年賺５３４４萬元人民幣，升５７％，不派息

﹡有線（０１０９７）半年虧損收窄至１﹒７５億元，不派息

﹡新豐泰（０１７７１）半年賺２﹒２億人幣，升３﹒７倍，派息５港仙

﹡滇池（０３７６８）半年賺１﹒７億人幣升４﹒７％，派息５分

﹡瑞誠傳媒（０１６４０）半年純利５７０萬元人民幣，跌３５％，不派息

﹡瑞麗醫美（０２１３５）半年虧損收窄至５２３﹒７萬元人民幣，不派息

﹡波頓（０３３１８）半年純利升近６０％至１﹒０３億元人民幣，不派息

﹡首創環境（０３９８９）中期純利２﹒６億元人民幣，升３４％，不派息

﹡朗詩生活（０１９６５）半年賺１４４４萬元人民幣，跌１﹒４％，不派息

﹡特步（０１３６８）半年多賺７２％至４﹒３億元人民幣，中期息增至

１１﹒５港仙

﹡國微（０２２３９）半年虧損收窄至１８３﹒８萬美元，不派息

﹡培力農本方（１４９８）半年純利升近５％至１１９７萬元，不派息

﹡勝利管道（０１０８０）半年虧損收窄至８９６萬人幣，不派息

﹡復銳（０１６９６）半年賺１６３８萬美元，升近２倍，不派息

﹡華昱高速（０１８２３）半年純利１億元升近２３倍，不派中期息

﹡華營建築（０１５８２）半年純利３３４８萬元升五成，派息２﹒５仙

﹡雲智匯（０１０３７）半年純利１１４９萬元人民幣，升１８％，不派息

﹡新宇環保（００４３６）半年純利跌２５％至２８７４﹒６萬元，不派息

﹡新希望服務（０３６５８）半年賺５８９０萬元人民幣，升３５％，不派息

﹡玖龍紙業（０２６８９）料年度純利增長不少於５０％

﹡康師傅（００３２２）去年純利跌１４﹒５％，特別中期息６﹒８８美仙

﹡藥明生物（０２２６９）中期純利按年升１﹒５倍，不派息

﹡同程藝龍（００７８０）半年扭虧賺４﹒６億元人民幣，不派息

﹡天虹（０２６７８）中期多賺１２２倍，息５０港仙

﹡港通（０００３２）中期純利升１﹒４２倍，第二季派息６仙

﹡渝太地產（０００７５）中期虧損擴大至８１８６﹒３萬元，不派息

﹡新奧能源（０２６８８）中期純利升３９﹒８％，派息０﹒５９港元

﹡江南集團（０１３６６）半年多賺逾６倍，不派中期息

﹡百盛（０３３６８）半年虧轉盈賺６９８﹒７萬元人民幣，不派息

﹡Ｈｙｐｅｂｅａｓｔ（００１５０）第一財季收益按年增５８％

﹡陸氏集團（越南）（００３６６）中期多賺４２％，中期息３仙

﹡恆基發展（０００９７）中期純利減少３７﹒５％，派息１仙

﹡新紐（０９６００）中期純利跌５９﹒７％至１２３萬元人民幣，不派息





《公司資訊》﹡恆地（０００１２）中期基礎盈利升５１％，香港物業銷售額跌３１％；香

港租金收入按年跌６％，平均出租率為９４％

﹡中國電信Ａ股上市次日跌停，市值縮水逾５５０億元人民幣

﹡ＲｅｐｕｂｌｉｃＨＣ（０８３５７）折讓１０﹒５％配股籌２０００萬元

﹡人保（０１３３９）河南水災涉賠款２８億元人民幣，續看好車險盈利能力

﹡小米（０１８１０）斥７億元人民幣成立物業管理公司

﹡天平道合（０８４０３）租用北京商廈單位辦公五年約１３３８萬元

﹡正美豐業（０８１３５）附屬正澤美業收購煤炭生產機械後回租

﹡完美醫療（０１８３０）於本月１６及２０日回購１１１萬股股份，涉

７４２萬元；歐陽江再增持完美醫療９８﹒６萬股，持股量增至

７２﹒０９％

﹡阿里（０９９８８）俞永福擔任本地生活ＣＥＯ，盒馬回歸集團；女員工遭

性侵案疑犯被指定居所監視居住；阿里雲回應「用戶註冊信息洩露」：已遵

照浙江通信管理局要求整改

﹡美團（０３６９０）與無證入網商戶合作被罰，沒收所得１﹒２萬元

﹡港交所（００３８８）將推Ａ股指數期貨合約，獲多家大行唱好刺激股價上

揚

﹡傳越秀地產洽購恆大香港總部大樓近尾聲，作價約１０５億

﹡新希望服務（０３６５８）料今年收入及利潤保持平穩增長，未有派息計劃

﹡萬洲國際（００２８８）除一般經營和投資外，無將雙匯發展資金轉至境外

﹡喆麗（０２２０９）旗下電商平台與Ｅｔｕｄｅ合作，拓線上韓國化妝品市

場

﹡施穎茵獲委任為恆生行政總裁，匯豐啟動聘請香港區行政總裁

﹡復宏漢霖（０２６９６）利妥昔單抗注射液生產線通過藥監局檢查

﹡晶苑國際（０２２３２）購越南布廠，涉３０６０萬美元

﹡創維（００７５１）分拆創維電器上市輔導備案申請獲中證監受理

﹡元力控股（０１９３３）附屬智慧燈杆租賃項目中標，合同總額約１１４萬

元人民幣



《國企紅籌》﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）聯席首席執行官吳吉宇辭職

﹡蒙牛（０２３１９）以１０億元人民幣成立融資擔保公司



《神州民企》﹡高玉蘭辭任中國利郎（０１２３４）首席財務官職務，岑嗣宗接任

﹡奧園（０３８８３）冀明年底三條紅線全綠，適當時間會再增持股份；下半

年第三方拓展目標５００萬方

﹡騰訊（００７００）參與國產漫畫平台「快看」２﹒４億美元融資

﹡特步（０１３６８）有信心下半年淨利潤超中期，冀新品牌２－３年內達收

支平衡



《中國要聞》﹡中紀委刊文：共同富裕非平均主義，配合稅收三次分配

﹡中國一汽與萬達集團圍繞汽車服務生態等領域深入合作

﹡盜版《掃黑風暴》遭瘋傳，劇方：已報警追究刑事責任

﹡廣東惠州報告一宗Ｈ５Ｎ６禽流感，上月四川亦有一例

﹡科創板、創業板擬修訂發行承銷規則

﹡大商所實現數字人民幣在期貨市場首次應用

﹡商務部表示始終堅持擴內需，二手汽車將是一個很大市場；明年外貿形勢嚴

峻，將跨周期調節擴對外開放

﹡上海「雙減」細則即將出爐，將設培訓收費指導價

﹡上海南港迎來首批特斯拉外貿滾裝汽車整船出口

﹡長三角Ｇ６０科創走廊首發區域型ＥＴＦ

﹡滬消保委發布提醒：消費者慎重選擇培訓機構

﹡人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠；人行７月外匯佔款餘額四

月連漲，環比增１３﹒４億元

﹡中方表示冀阿富汗組建開放包容、有廣泛代表性的政府

﹡駐阿富汗使館提醒中國公民在非常時期須遵宗教風俗

﹡深圳千萬級學區房再拍賣，僅５人參與成交價大跌四成

﹡寶能系陷流動性危機，姚振華稱堅決兌付每一分錢

﹡林文欽家屬：蔚來涉嫌幫助毀滅、偽造證據案獲受理

﹡發改委料香港經濟可在國家系列措施的支持下逐漸恢復

﹡中方回應巴國自殺式襲擊：促盡快緝拿兇手、嚴懲不貸

﹡油價迎年內最大降幅，汽柴油每噸降２５０和２４５元

﹡上海市三部門發文，加快滬研究生教育高質量發展



《寶島快訊》﹡台股收漲２﹒５％，蔡英文今接種台灣產「高端疫苗」



《其他消息》﹡林鄭稱十四五規劃設港澳專章，充分體現中央對香港的支持

﹡駱惠寧稱香港須融入國家發展大局，提升競爭優勢

﹡任志剛倡恆指成分股可用人民幣報價交易，落實反制裁法需審慎

﹡「光復元朗」發起人鍾健平事隔兩年再被捕

﹡市建局表示土瓜灣庇利街項目共接獲６份標書

﹡陳茂波稱本地經濟呈逐步好轉跡象，就業情況逐步好轉

﹡屋宇署６月批出１８份建築圖及１９份入伙紙

﹡羅彰南稱受恐嚇退選律師會理事，律師會表示認真看待指控並已報案

﹡深股通額度全日用近３６億元，陸股通止連續兩日淨流出；滬股通額度全日

用２０億元，陸股通淨流入１８億元

﹡三級歷史建築中環街市今日試業

﹡恆指公司推出兩項新指數

﹡麥當勞餐廳內增設匯豐ＰａｙＭｅ電子支付方式

﹡華坊表示市建局庇利街項目收約６標，稍遜預期

﹡ｌｉｖｉ推出外幣存款服務，無服務費或最低結餘要求



《大國博弈》﹡拜登提名新駐華大使，中國外交部冀致力兩國友好合作

﹡賀錦麗抵新加坡晤李顯龍，料尋求加強聯繫抗衡中國

﹡俄新社稱中俄及伊朗三國今年底至明年初舉行聯合軍演



《重拳監管》﹡內媒調查指華爾街英語「學貸」過半來自度小滿

﹡市監局公開食品違法案查處：楊國福、華萊士等被罰款

﹡官場地震，杭州開展影響親清政商關係的專項治理

﹡科技監管風暴中基金經理退守，中企暫停赴美ＩＰＯ

﹡財政部表示完善選聘會計師事務所規定，追責壓價競爭

﹡國務院發文表示依法依規開展跨境會計審計監管合作

﹡滴滴據報可能給予政府特殊權利的股份，以加強控制

﹡聶德權稱李天柱出任航空學院行政總裁不存在利益衝突



《新冠肺炎》﹡本港新增５宗輸入確診，４人已接種兩劑疫苗

﹡周三起經廣東入境澳門放寬至７日內核酸檢測陰性證明

﹡上海兩日新增五例本土新冠確診病例，兩地升為中風險

﹡廣東疾控表示全程接種國產新冠滅活疫苗對變異毒株有效

﹡公會料４５００名菲傭可來港，對市場供應有較大幫助

﹡杜拜返港男染變種病毒，１１地點納強檢

﹡迪拜回港男子染變種病毒，荃灣寶石大廈強檢沒有確診

﹡聶德權稱８８％公務員已接種第一劑新冠疫苗

（ｚｚ）

