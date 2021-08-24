《日出而作》納指創新高，美國ＦＤＡ批准輝瑞疫苗全面使用授權

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３５３３５．７１ 升 ２１５．６３點╱０．６１％

標普５００ ４４７９．２９ 升 ３７．８６點╱０．８５％

納斯達克 １４９４２．６５ 升 ２２７．９９點╱１．５５％

倫敦富時１００ ７１０９．０２ 升 ２１．１２點╱０．３０％

法蘭克福ＤＡＸ １５８５２．７９ 升 ４４．７５點╱０．２８％

巴黎ＣＡＣ４０ ６６８３．１０ 升 ５６．９９點╱０．８６％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．６７，歐元兌美元１．１７４４



《最新資訊》﹡科大訊飛上半年淨利增６２％，稱業務未受美制裁影響

﹡深圳建立破產信息公開公示機制

﹡中國鎳生產商吉恩因沒有盈利已經停產陰極鎳

﹡道指納指創新高，疫苗股因新防疫措施大幅推升

﹡美匯偏軟，市場料聯儲局收緊政策機會不大

﹡天鴿控股（０１９８０）料中期純利增３﹒７倍

﹡和泓服務（０６０９３）料中期綜合溢利升逾１倍

﹡國銳地產（００１０８）料中期純利最少１﹒３億元

﹡鈞濠集團（００１１５）料中期虧轉賺７１０萬元

﹡新天地產（００７６０）料中期溢利最多８０００萬人幣

﹡上海証大（００７５５）料中期虧損降２７％

﹡中國上城（０２３３０）料中期轉虧最多１０００萬人幣

﹡中基長壽（００７６７）料中期盈轉虧１５００萬元

﹡天臣控股（０１２０１）料中期虧損最多２﹒７億元

﹡立基工程（０１６９０）料中期虧損最多４５０萬元

﹡虎視傳媒（０１１６３）料中期純利跌４０％

﹡南方通信（０１６１７）料中期虧損最多３８００萬人幣

﹡華鼎集團（０３３９８）料中期盈轉虧最多１億元

﹡人行以適度貨幣增長支持高質發展，信貸增長要穩定

﹡中國暫停逾４０個ＩＰＯ，傳與中介機構被查有關

﹡力豐（００３８７）半年虧損擴大至２９９９萬元，派特別息２﹒５仙

﹡中天順聯（００９９４）轉讓塞班建築合約，代價１﹒８億元

﹡中手游（００３０２）中期純利升近３７％至３﹒９４億人幣，不派息

﹡中昌國際（００８５９）獲恆生（０００１１）延長部分還款限期至９月底

﹡中金（０３９０８）業績準備中，延至月底刊發

﹡中國水業（０１１２９）悉售愛帝宮（００２８６）股份，料賺１３３萬元

﹡中國船舶（０３８７７）中期賺６﹒５億元升２８％，派息３仙；半年多賺

２８％至６﹒４６億元，息３仙

﹡中國銀行（０３９８８）獲准設澳門子行，註冊資本１３０億澳門元

﹡中軟（００３５４）半年純利升２９％至５﹒１８億人幣，不派息

﹡中集集團（０２０３９）最高３﹒７４億人幣競拍購振華物流股權

﹡永泰生物（０６９７８）中期虧損收窄至１﹒４７億人幣，不派息

﹡旭輝（００８８４）９﹒５億人幣夥恆地（０００１２）合營武漢項目

﹡亞博科技（０８２７９）仍未達成協議收購外地電子支付服務商

﹡奈雪的茶（０２１５０）深夜回覆：接受處罰，誠懇致歉

﹡易大宗（０１７３３）兩附屬獲２﹒７億人幣入股２０％股權

﹡保利物業（０６０４９）半年純利升２３％至４﹒９億人幣，不派息

﹡信星鞋業（０１１７０）越南廠停產，盈利受一定影響

﹡南順香港（００４１１）全年純利３﹒６億元升１３％，擬末期息３３仙

﹡香港科探（０１１３７）３８９０萬元入股印尼網購平台，供電貿方案

﹡康方生物（０９９２６）腫瘤免疫治療新藥獲優先審評資格

﹡康哲（００８６７）半年多賺２７％至１６﹒３億人幣，息２６﹒４１分；

中期純利增２７％，派息０﹒２６４１元

﹡康寧（０９９６６）收最高１０億人幣，授石藥（０１０９３）產品許可

﹡現代牧業（０１１１７）半年多賺１﹒２５倍至４﹒９７億人幣

﹡富智康（０２０３８）合營汽車智能駕駛艙業務

﹡復星國際（００６５６）旗下豫園股份中期純利１４億人幣增３１％

﹡復星醫藥（０２１９６）中期純利近２５億人幣增４５％，不派息；悉售天

津藥業少數權益，套現１４﹒３億人幣

﹡景瑞（０１８６２）半年純利升０﹒６％至２﹒９５億元，不派息

﹡華人置業（００１２７）５３１６萬元售票據，虧損１３４萬元

﹡華興資本（０１９１１）中期純利１２﹒３億人幣增２倍，不派息

﹡聖牧（０１４３２）中期純利升８１﹒４％至２﹒６億人幣，不派息

﹡榮昌生物（０９９９５）半年虧損擴大至４﹒４４億人幣，不派息

﹡綠葉製藥（０２１８６）貝伐珠單抗注射液獲准治療肝細胞癌

﹡德琪醫藥（０６９９６）產品塞利尼索獲准開展ＩＩ期研究

﹡歐康維視收購諾華在中國兩款眼部藥物資產涉３５００萬美元



《神州民企》﹡中國罕王（０３７８８）１４００萬澳元售西澳金礦項目

﹡好孩子（０１０８６）中期賺１億按年升８７％，不派息

﹡邵氏（００９５３）中期虧損收窄至７４１萬人幣，不派息

﹡海升果汁（００３５９）料中期虧損１﹒６５億人幣

﹡順風潔能（０１１６５）料中期虧損最多４２００萬人幣



《中國要聞》﹡解放軍今起於南海、黃海北部及渤海長島海域實彈演練

