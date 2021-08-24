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即市新聞

24/08/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》物極必反，「極」了嗎？「反」了嗎？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６﹒２５％和
３２﹒５％，局勢則均尚屬顯著向淡。所謂物極必反，世界上沒有永遠上升的股市，亦沒永遠下
跌的股市。上周五（２０日）收市時，港股處於超短期超賣的階段，昨早（２３日）終於找到反
彈的藉口。對超短線投機者而言，昨早的反彈勢頭非常可觀，印證了物極必反的理論；但對短線
投機者而言，他們應對「極」和「反」兩個字抱懷疑態度。首先，港股短期向淡的局勢已經到了
極點嗎？我們不應過早下判斷。
　　此外，雖然昨天市況的確反彈，卻未足以證明局勢已經「反」彈，正式從短期熊市進入了短
期牛市。至於中期、長期與超長期的局勢，則尚未有起色，完全談不上已「反」轉。萬事起頭難
，筆者暫時會以「跌勢喘定，嘗試回升」來形容港股當前形勢，並認為短期局勢是有條件逐步轉
好的。然而，短線投機者宜於市況有勢再度轉淡時，先平掉舊好倉計數，暫轉觀望。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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