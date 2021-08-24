《運籌帷幄－梁業豪》物極必反，「極」了嗎？「反」了嗎？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６﹒２５％和

３２﹒５％，局勢則均尚屬顯著向淡。所謂物極必反，世界上沒有永遠上升的股市，亦沒永遠下

跌的股市。上周五（２０日）收市時，港股處於超短期超賣的階段，昨早（２３日）終於找到反

彈的藉口。對超短線投機者而言，昨早的反彈勢頭非常可觀，印證了物極必反的理論；但對短線

投機者而言，他們應對「極」和「反」兩個字抱懷疑態度。首先，港股短期向淡的局勢已經到了

極點嗎？我們不應過早下判斷。

此外，雖然昨天市況的確反彈，卻未足以證明局勢已經「反」彈，正式從短期熊市進入了短

期牛市。至於中期、長期與超長期的局勢，則尚未有起色，完全談不上已「反」轉。萬事起頭難

，筆者暫時會以「跌勢喘定，嘗試回升」來形容港股當前形勢，並認為短期局勢是有條件逐步轉

好的。然而，短線投機者宜於市況有勢再度轉淡時，先平掉舊好倉計數，暫轉觀望。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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