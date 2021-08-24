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即市新聞

24/08/2021 10:28

《套期保值－蕭猷華》美元下跌，金價上升

　　《套期保值》本周環球金融市場焦點將會是周五舉行的Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ全球央行
年會會議，美國聯儲局主席鮑威爾將會在香港時間周五（２７日）晚上１０點發表演說，市場將
會關注鮑威爾會否宣布退市Ｔａｐｅｒ的時間表。
　　筆者的答案很直接，就是不會，原因有幾方面。第一，美國７月通脹較６月增速顯著回落，
７月消費信心和零售銷售數據差於預期；第二，Ｄｅｌｔａ變種病毒感染人數繼續上升，雖然死
亡率與患上嚴重流感差不多，但會否影響美國就業市場仍未明朗，相信美國聯儲局需要更多時間
去觀察。故此，筆者預期美聯儲需要觀看到就業市場進一步改善的數據，才會宣布退市，所以在
Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ年會上不會看到任何結果。
　　與此同時，在Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ年會上，歷任聯儲局主席的講話，並未引發過大的
市場波動，根據路透社統計，過去１０年，聯儲局主席在當天的講話，標普５００指數平均漲幅
為０﹒６％。筆者認為短期美元向下，金價有支持。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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