《缸邊隨筆－石鏡泉》美債息現死亡交叉

《缸邊隨筆》２０２１年８月１６日，美３０年債息的５０日和２００日平均線形成死亡「

交叉」，即５０日跌穿２００日平均線。對投資者而言，即是乜？



２０１３年至今，美３０年債息曾出現過５次死亡交叉，過去的四次死叉後，美債息均見大

幅下跌。但２０１７年的一次死叉就見到美債息小幅下跌後便回揚。



「死叉」叉死，與死叉叉唔死，對美國本土市場和海外市場，影響是相背的。



在２０２０年第四季，美３０年債息見出個黃金交叉（即與死叉相反，是５０天線升穿

２００天線），美債息便見上升。美債息升，美股便受壓，結果就出現了今年３月的美股跌，直

到今年４月，美債息回下，美股便回升。



＊美儲購債閒錢 已增至逾萬億＊



今年２月至４月間的美股下跌，一度使到市場悲觀，認為美股泡沫爆破，事實上卻不然，因

為美儲局的每月購１２０億美債計劃，使到市場累積了大量閒錢，以Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ

形式，回存美儲局，這筆閒錢在３月時是約３０００億美元，今時已增至逾萬億美元。



這批閒錢之所以閒，是因為資產價貴無乜值得買，但如市跌得多，資產有投資價值了，這批

閒錢就會流出來，買入美股，市便回升。



２０２０年４月，未有這麼多閒錢泊在Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ，要個市跌很多、很多，

才有資金入市。但當市場資金多了後，就出現跌少少，便不再閒出來買貨。所見是這些閒資愈來

愈不想閒，以前要有雞脾才食，今時就有雞肋都食。



食雞髀，無論幾大口，都不會啃到骨，因肉厚；但雞肋則不一樣，皮薄骨多，好易啃到。



上一次的３０年債死叉是在２０１９年初，其時３０年債息是在３厘左右，跌穿１厘才回升

，今次的死叉，是在１﹒８厘左右，債息能跌多少，如果今次的死叉，是２０１７年的翻版，即

是死叉後出現黃金叉，則這批食雞肋的閒資，會否被啃到，會不會死，看持閒資者的反應速度，

如果他們反應快，快買快賣，則美股將呈狗牙式的走勢，日升，日跌。但如他們反應慢，又或希

望市會跌後再升，讓他們有厚利，但又事與願違，則之後的累積止蝕，斬倉盤可以排山倒海的。



促使閒資或美投資者搶食雞肋原因是，不少美投資者已用上電腦程式買賣，結果就是齊上齊

落，例如一有死叉就沽，一有金叉就買，如果股市真是死叉必叉死，金叉必叉金的話，發達豈非

好易？２０１７年的死叉真叉死，沽死叉者就是個例子。



走勢世界，有樣嘢是叫：走勢陷阱。



美債息是全球資產定價之錨，「死叉」和「金叉」對世界市場影響大。怎影響？明天續。《

資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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