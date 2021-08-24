【再戀新經濟】阿里終止９連跌，京東受捧成交額急增逾１﹒４倍

《經濟通通訊社記者吳藹林２４日專訊》一連兩日未見有官媒出口「指教」內地科技巨擘，

港股大市氣氛稍有好轉，今日收於全日最高位漲近２﹒５％。科技股牽頭造好，美團（０３６９

０）走高１３﹒５％為本日表現最佳藍籌、阿里巴巴（０９９８８）終止９連跌、京東集團（０

９６１８）次季盈利及收入勝預期，受追捧成交額急增逾１﹒４倍。

京東集團截至今年六月底止中期純利４４﹒１２億元人民幣，按年跌７４﹒８２％，總收入

則按年升３１﹒６％。單計第二季，收入按年增加２６﹒２％至２５３８億元人幣勝預期；非公

認會計準則淨利潤雖然倒退２１﹒７％，仍優於預期。

京東年度活躍用戶數量按年增加２７﹒４％至５﹒３１９億。純利倒退是主要受累新業務（

包括京東產發、京喜、海外業務及技術創新）之經營虧損擴大和京東物流（０２６１８）盈轉虧

損所致。



＊有女股神加持，京東漲近一成半＊



Ａｒｋ旗下基金隔晚增持其１６﹒４８９萬股ＡＤＲ，京東集團Ｈ股收漲１４﹒９４％，報

２８０元，成交額高達３３﹒８５億元；被動買入中，較積極的是摩通和高盛，分別佔成交額８

﹒６７％和８﹒５６％。

恆指成分股佔９﹒３１％權重的阿里巴巴漲９﹒４７％，報１６６﹒５元。騰訊升８﹒８１

％，報４７２元；美團亦走高１３﹒５１％，報２２１﹒８元。恆指公司最近公布季檢結果，

阿里權重將被降至８％，騰訊和美團的權重則由原先的６﹒１３％和６﹒１５％升至８％和６﹒

９％。

部份受壓多時的科技股反彈力度較大，快手（０１０２４）漲１５﹒１１％，報８０﹒３５

元；萬國數據（０９６９８）升１０﹒４％，報５３﹒６元。

