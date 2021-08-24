《專家之言－李偉傑》網絡監管不算嚴厲大市見反彈，留意北水流向

《專家之言》上周提及內地將於８月１７日至８月２０日在北京舉行全國人大常委會第

３０次會議，早前記者招待會已表示將提請常委會審議的個人信息保障法案三審稿進一步完善個

人信息處理規則，特別是對應用程序（ＡＰＰ）過度收集個人信息、「大數據殺熟」等作出針對

性規範，在上周會議過後，全國人大常委會通過《個人信息保護法》，要求任何處理中國公民個

人數據的組織或個人，盡可能減少數據收集，並須獲得數據主體同意，消息公布後市場反應正面

，因為合規法企業，面對數據收集等問題，未有之前想像般嚴厲，加上根據外電報道，中國監管

機構正考慮要求計劃在美國上市的中國企業，將公司的數據管理和監督權移交第三方公司。雖然

科技股及大市周一出現明顯反彈，整體投資前景長線仍未見樂觀，雖則本港是國際金融中心之一

，環球市場資金在本港不停流動，但內地資金對港股影響與日俱增，北水進出對港股影響更為有

前瞻性，近期狀況假若當天北水淨流入，港股可出現陽燭或者上升，相反當天北水淨流出的話，

恆指將出現陰燭或者下跌，因此內地資金去向將繼續成為港股探熱針。加上港股由６月開始為政

策主導走勢，內地資金對政策面更為敏感度高，所以跟著北水亦是風向指標之一。



＊恆指現死亡交叉技術走勢轉弱，政策暫未見消退可趁反彈減磅＊



當恆指正出現「死亡交叉」時，即５０天移動平均線（２７２６５點）跌穿２５０天平均線

（２７２８５點），傳統經驗反映後市向下壓力仍未消退，但當然這個指數說明了過去平均５０

天比較過去平均２５０天為差，剛好這段期間正正是內地政策面收緊時間，所以暫時這個死亡交

叉出現在技術走勢形態上是轉弱信號，但已出現死亡交叉狀況主要因為政策面收緊而觸發下跌浪

的話，除了看技術形態亦需要留意市場信息變化，雖然暫時寄望政策收緊逐步減少，使投資市場

回歸基本面及企業盈利表現，但政策暫時仍未見消退下，８月中反彈，港股亦曾經觸及２０天移

動平均線後再下跌，現時２０天線在２５９８０點水平，短暫未見特別利好因素時，可趁反彈時

考慮減磅，下方支持位置在２４０００點。《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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