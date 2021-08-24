【醫療股攻略】半日逾七億淨掃醫療保健板塊，惟黃師傅籲避生科股

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２４日報道》經歷上周跌浪後，港股在科技股帶領下，連續兩日

反彈，半日急彈３９２點。除了科技股外，醫療板塊同樣造好，半日有逾７億資金淨主動買入醫

療保健業股票。多隻醫療股相繼出業績，其中，藥明生物（０２２６９）中期多賺１﹒５倍，刺

激股價半日急升逾７％。不過，新股先瑞達醫療－Ｂ（０６６６９）繼昨日暗盤潛水後，今日首

掛表現亦未如理想，半日插２５％。醫療股走勢分化，如何判斷前景？專家建議，在市況未明下

，宜避開生物科技股，揀選醫療股則需關注產品研發進程！



＊藥明生物升勢持續，黃瑋傑：績後部署值博率不高＊



藥明生物上半年純利按年增１﹒５８倍至１８﹒４２億元人民幣，較早前盈喜預期的升

１﹒３５倍以上佳；收入按年增１﹒２７倍至４４﹒０９億元人民幣。集團新增２個商業化生產

項目，後期（第三期）臨床開發由去年底的２８個，增至期內的３２個，反映未來將有更多藥物

推出，收入有望進一步提升。

大行普遍對藥明生物業績看法正面。麥格理預料，新冠疫苗需求延續至明年，維持「跑贏大

市」評級，目標價維持１７０﹒９５元，相對看得較牛。高盛則看好公司管道回升、產能具強勁

的執行能力，對其長期看好，維持「確信買入」評級，目標價繼續看１７０﹒７元。

輝立證券董事黃瑋傑在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎ

ｇ》上亦讚藥明生物的中期業績，特別提到期內純利增速較收入增速快。藥明今早競價時段一度

升１０％至１２４﹒３元，一舉收復１０天（約１１７元）、２０天（約１２０元）及１００天

線（約１１９元）。黃師傅認為，１００天線頗關鍵；在業績理想下，若股價未能守穩之上，反

映股價沽壓仍大。相反，若反彈持續，下一步將可上望５０天線（約１２８元）。由於現價已重

上１２０元水平，未有貨才買入值搏率則較低。又提到，上周五（２０日）低位９９﹒２元料已

成為短期底，當時一度跌穿２５０天線，惟收市已迅速收復，且藥明生物自去年３月中旬以來從

未跌穿２５０天線，相信此水平支持力頗大。

被問到藥明生物的政策風險，黃瑋傑稱，內地加強藥物研發監管，藥企研發成本上升，長遠

導致研發減少，政策風險為藥企前景帶來負面影響。不過，有危自有機，若龍頭藥企能把握疫情

下需求龐大的藥物而重點研發，便能加快藥物研發進度和搶佔市場份額，故政策風險仍有待觀察

。



＊金斯瑞績後曾彈一成，惟黃師傅對生科股看法審慎＊



除了藥明生物外，多隻醫療股亦公布業績，海吉亞醫療（０６０７８）經調整純利按年增５

３％，半日股價先高後回，倒挫近半成收市；復星醫藥（０２１９６）多賺４５％，股價升過６

％後，顯著收窄升幅至１％收市。

至於生物科技股，金斯瑞生物科技（０１５４８）、科濟藥業（０２１７１）則仍錄虧損，

後者虧損更擴大至４４億人民幣。不過，股價並不弱，前者一度抽升１０％，高見３９﹒２５元

，中午亦漲逾４％；後者則揚近３％。

不過，黃師傅對生物科技股看法較審慎，主要因為現時市況疫弱，市場對生物科技股的信心

降低，一般而言，整體生物科技股的股價表現會較遜色。相反，在市場氣氛良好下，投資者才較

願意買入未有盈利、產品商業化或收入的生科股。



＊黃瑋傑：醫療新股猶如「一刀兩刃」，先瑞達醫療趁彈止蝕＊



醫療器械股先瑞達醫療早前招股反應理想，超額認購達６５３倍，惟昨日（２４日）暗盤卻

潛水逾兩成半，情況與上周五（２０日）首掛的心瑋醫療（０６６０９）相似。

黃師傅形容，醫療新股猶如「一刀兩刃」，若市場氣氛熾熱，相關股份首掛可錄得顯著升幅

；惟現時市況未明朗，市場風險胃納下降，部分用孖展抽新股的投資者急於沽貨，導致股價沉底

。加上，新股缺乏圖表走勢參考，短期難以判斷何時重上招股價，故建議抽中先瑞達醫療的投資

者，應趁股價彈高至１９－２０元先止蝕離場。

另外，黃師傅教路，若投資者打算長線投資醫療板塊，應從基本面分析公司收入前景，例如

參考研發進程時間表，尤其有多少藥物和產品正處於臨床二至三期，因為這反映它們接近研發成

功，並將在短期內上市和商業化，收入較有憧憬。

