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24/08/2021 14:34

【醫療股攻略】半日逾七億淨掃醫療保健板塊，惟黃師傅籲避生科股

　　《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２４日報道》經歷上周跌浪後，港股在科技股帶領下，連續兩日
反彈，半日急彈３９２點。除了科技股外，醫療板塊同樣造好，半日有逾７億資金淨主動買入醫
療保健業股票。多隻醫療股相繼出業績，其中，藥明生物（０２２６９）中期多賺１﹒５倍，刺
激股價半日急升逾７％。不過，新股先瑞達醫療－Ｂ（０６６６９）繼昨日暗盤潛水後，今日首
掛表現亦未如理想，半日插２５％。醫療股走勢分化，如何判斷前景？專家建議，在市況未明下
，宜避開生物科技股，揀選醫療股則需關注產品研發進程！

＊藥明生物升勢持續，黃瑋傑：績後部署值博率不高＊

　　藥明生物上半年純利按年增１﹒５８倍至１８﹒４２億元人民幣，較早前盈喜預期的升
１﹒３５倍以上佳；收入按年增１﹒２７倍至４４﹒０９億元人民幣。集團新增２個商業化生產
項目，後期（第三期）臨床開發由去年底的２８個，增至期內的３２個，反映未來將有更多藥物
推出，收入有望進一步提升。
　　大行普遍對藥明生物業績看法正面。麥格理預料，新冠疫苗需求延續至明年，維持「跑贏大
市」評級，目標價維持１７０﹒９５元，相對看得較牛。高盛則看好公司管道回升、產能具強勁
的執行能力，對其長期看好，維持「確信買入」評級，目標價繼續看１７０﹒７元。
　　輝立證券董事黃瑋傑在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　Ｍｏｒｎｉｎ
ｇ》上亦讚藥明生物的中期業績，特別提到期內純利增速較收入增速快。藥明今早競價時段一度
升１０％至１２４﹒３元，一舉收復１０天（約１１７元）、２０天（約１２０元）及１００天
線（約１１９元）。黃師傅認為，１００天線頗關鍵；在業績理想下，若股價未能守穩之上，反
映股價沽壓仍大。相反，若反彈持續，下一步將可上望５０天線（約１２８元）。由於現價已重
上１２０元水平，未有貨才買入值搏率則較低。又提到，上周五（２０日）低位９９﹒２元料已
成為短期底，當時一度跌穿２５０天線，惟收市已迅速收復，且藥明生物自去年３月中旬以來從
未跌穿２５０天線，相信此水平支持力頗大。
　　被問到藥明生物的政策風險，黃瑋傑稱，內地加強藥物研發監管，藥企研發成本上升，長遠
導致研發減少，政策風險為藥企前景帶來負面影響。不過，有危自有機，若龍頭藥企能把握疫情
下需求龐大的藥物而重點研發，便能加快藥物研發進度和搶佔市場份額，故政策風險仍有待觀察


＊金斯瑞績後曾彈一成，惟黃師傅對生科股看法審慎＊

　　除了藥明生物外，多隻醫療股亦公布業績，海吉亞醫療（０６０７８）經調整純利按年增５
３％，半日股價先高後回，倒挫近半成收市；復星醫藥（０２１９６）多賺４５％，股價升過６
％後，顯著收窄升幅至１％收市。
　　至於生物科技股，金斯瑞生物科技（０１５４８）、科濟藥業（０２１７１）則仍錄虧損，
後者虧損更擴大至４４億人民幣。不過，股價並不弱，前者一度抽升１０％，高見３９﹒２５元
，中午亦漲逾４％；後者則揚近３％。
　　不過，黃師傅對生物科技股看法較審慎，主要因為現時市況疫弱，市場對生物科技股的信心
降低，一般而言，整體生物科技股的股價表現會較遜色。相反，在市場氣氛良好下，投資者才較
願意買入未有盈利、產品商業化或收入的生科股。

＊黃瑋傑：醫療新股猶如「一刀兩刃」，先瑞達醫療趁彈止蝕＊

　　醫療器械股先瑞達醫療早前招股反應理想，超額認購達６５３倍，惟昨日（２４日）暗盤卻
潛水逾兩成半，情況與上周五（２０日）首掛的心瑋醫療（０６６０９）相似。
　　黃師傅形容，醫療新股猶如「一刀兩刃」，若市場氣氛熾熱，相關股份首掛可錄得顯著升幅
；惟現時市況未明朗，市場風險胃納下降，部分用孖展抽新股的投資者急於沽貨，導致股價沉底
。加上，新股缺乏圖表走勢參考，短期難以判斷何時重上招股價，故建議抽中先瑞達醫療的投資
者，應趁股價彈高至１９－２０元先止蝕離場。
　　另外，黃師傅教路，若投資者打算長線投資醫療板塊，應從基本面分析公司收入前景，例如
參考研發進程時間表，尤其有多少藥物和產品正處於臨床二至三期，因為這反映它們接近研發成
功，並將在短期內上市和商業化，收入較有憧憬。

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