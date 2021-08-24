《專家之言－黃文傑》變種病毒肆虐美儲局擬縮買債，全球股市普跌

《專家之言》全球投資氣氛受到了明顯衝擊，ＤＥＬＴＡ病毒持續在多國肆虐，同時，上周

聯儲局公布７月的議息紀錄顯示，局方已開始有成員認為差不多已到了縮減買債的時候了。儘管

聯儲局多番表示減少買債不代表加息，惟市場並不太過買帳，上周股市普遍錄得跌幅，連一直「

硬淨」的美股也不能幸免。



＊油價曾跌穿６２美元，美國長期債息持續尋底＊



且看現時市場的反應，石油價格最低曾跌穿６２美元的水平，單是８月已有兩個星期跌幅超

越５％，美國長期債息持續尋底，整條債息曲線又不斷的平坦化，對經濟周期較敏感的羅素

２０００指數多次突破２３００點不果。同時，季初至今，美股中表現最好的是公共股，最差的

，由尾數上來的則是能源，非必需消費及工業。觀乎現況，市場對經濟前景擔憂顯著，究竟是市

場過分的杞人憂天，還是封城封市將再度發生呢？筆者認為，這方面最終要看疫苗對於變種病毒

的效用性，暫時在高接種的國家中，即使新增個案再度大幅上升，但其死亡率的升勢卻要溫和得

多，防線是存在的，至於最終能否守住直到更有效率的疫苗出爐？筆者非專家，不在此過多的評

論。



＊２０１４年減買債美股照升，新興股市徐徐下跌＊



聯儲局計劃縮減買債，這方面則可以回說一點的歷史，２０１３年中，時任聯儲局主席伯南

克首次提到縮減買債計劃，其後於２０１４年初實施並維持至年底，當時市場如何反應呢？首先

，在消息公布後，金融狀態是有所收緊的，不過當真的開始實施縮減買債，金融狀態又重新的放

鬆，總體上是沒有多大的影響。而１０年期及２年期長短債息在消息公布後同告上升，惟當計劃

開始實施後，１０年期債息大幅下跌，而２年期則反之上升，整條債息曲線顯著的平坦化。至於

匯價，美元匯價只在縮減計劃行至一半後才展開升浪，由９０大幅升至縮減結束後１００左右的

水平。同時，通脹預期則下跌，實質利率上升。至於股市呢？美股在整個２０１４年雖有動盪但

也在上升，直至２０１５年才見頂，並在高位徘徊了大半年的時間，直至８月後才出現１０％以

上的跌幅，並於２０１６年２月見底。最後在落實收水及加息後，美股於２０１８年第四季才見

較深度的跌勢。歐股走勢與美股相若，不過當美股在２０１５年開始尋頂後，歐股也曾追落後爆

升了一段時日。至於新興股市則要悲慘得多，基本在消息公布的階段，新興股市已大幅落後，總

體上有波幅無升幅，在縮減買債開始後更是徐徐下跌。

如果以此借鑑，且看現在的狀況如何？美股還在高位徘徊，能否再創新高仍是未知之數，歐

股則在最近稍稍跑贏美股，１０年期債息持續尋底，債息曲線持續的平坦化，新興股市，除印度

等少數國家外，在今年第一季後已是落後，近日落後情勢更是進一步的加劇。看起來，市場正在

以２０１４年已開始縮減買債後的格局超前發展，以歷史在調節自身的節奏，當然難言現時是走

到２０１４及１５年間的那一段，美股是否見頂則看歐股是否確認在追落後，不過就算退一步的

說，美股真的見頂又不代表即時回落，可能會在高位徘徊一段較長時間，資金在行業間輪轉會更

頻密一些。歐股或在短期受追捧，新興股市則暫時不要碰了。增長股應較為利好，皆因在２０１

４年時，增長股明顯跑贏了價值股，優勢維持了超越一年。



＊若疫苗見效，儲局減買債對成熟市場衝擊不大＊



總體而言，只要聯儲局在政策決定上不要太過離譜，縮減買債這回事，事實上對成熟市場而

言並不算太大的打擊，反而受到衝擊的是新興市場。當然，這也是以２０１４年的劇本來看，而

且是在假設疫苗還有效用的情況下的預測，如果疫苗失效，則恐怕是另一回事了。《高富金融集

團投資研究部 黃文傑》



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