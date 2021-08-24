《盤後部署》低殘科技股可小注一博，港股阻力位２７０００點

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股科技及能源股獲投資者趁低吸納，納指收市創新高升
近１﹒６％，標指及道指亦升近１％。港股連續第二日造好，主要由受監管因素打擊的科技股帶
動，港股開報２５４２８點，升３１９點，騰訊（００７００）、美團（０３６９０）均造好，
阿里巴巴（０９９８８）終止９連跌，舊經濟股回落，恆指收於全日最高，報２５７２７點，升
６１８點或２﹒４６％，主板成交１７１７﹒８３億元，較上日微升１﹒１８％。科指終止８連
跌並跑贏恆指，報６４４６點，升４２４點或７﹒０６％。國指收報９０９８點，升２８３點或
３﹒２１％。
於恆指中佔權重最高的阿里巴巴，漲９﹒４７％，報１６６﹒５元。騰訊升８﹒８１％，報
４７２元；美團為本日表現最佳藍籌，走高１３﹒５１％，報２２１﹒８元。
京東集團（０９６１８）上半年純利按年跌７４﹒８２％，惟次季盈利及收入勝預期，獲Ａ
ｒｋ旗下基金增持１６﹒４８９萬股ＡＤＲ，Ｈ股收漲１４﹒９４％，報２８０元，成交額急增
逾１﹒４倍至３３﹒８５億元。物流板塊競爭激烈，同系京東物流（０２６１８）中期盈轉虧損
１５３﹒６億人幣，仍升７﹒２１％，報２６﹒７５元。京東健康（０６６１８）今日收市後公
布業績，先彈１４﹒５％，報７３﹒４５元。
＊留意傑克森霍爾全球央行年會，鮑威爾或發收水訊號＊
港股大市氣氛稍微轉佳，短線投資者可借機小注一博，尤其是一些股價大幅下滑，極之低殘
的科技股，反彈力度理應更大。對長線投資者而言，中國政府推出的監管措施仍會繼續對科技股
造成負面影響，特別是估值調整方面。京東零售首席執行官徐雷透露，京東已根據監管要求完成
內部的自我審查和整改，及與監管機構積極溝通調查進度，並已得到監管機構的認可，相信不會
對運營產生重大影響。想購入科技股作長線持有，待公司管理層釋放出類似訊號才入市是較保險
的做法。
短線而言，港股２７０００點有較大阻力，需留意美國時間本周四至周六於傑克森霍爾召開
的全球央行年會，聯儲局主席鮑威爾或釋放有關美國貨幣政策的取態。（ｎｓ）
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