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24/08/2021 17:44

《台股攻略－黃振宇》台積電領軍，台股再度反彈

　　《台股攻略》今日（２４日）在台積電領軍下，台股加權指數早段升超過１６０點，金融、
觀光及塑化板塊亦同步造好，但貨櫃三雄受到市場沽壓，指數升幅收窄，最終收１６８１９點，
升７７點，成交金額擴至４０００億元（新台幣．下同）以上，而三大法人相反操作，合計淨賣
出９３﹒８４億元。
　　護國神山的台積電升１％，收５７２元，市值攀升至１４﹒８３兆元；鴻海收１０９元，廣
達收７６﹒７元，分別升超過１％；聯電及聯發科則分別微跌０﹒３％及０﹒２％。金融股的富
邦金、國泰金、華南金及玉山金均升超過１％，台新金更升超過３％。受惠疫後復甦概念，觀光
板塊的美食─ＫＹ公布第二季稅後純利達４億元，創２０１９年來同期新高，股價漲停，收
１４０﹒５０元，國內連鎖餐飲龍頭王品亦升超過６％。台塑四寶全面上升，台塑、南亞、台化
及台塑化升超過１﹒１％至２﹒４％。市傳因蒙古近來受到新冠疫情影響，市場預計煤炭運輸將
暫停兩周，刺激散裝船或現搶船潮，推升運價，加上波羅的海乾散貨指數（ＢＤＩ）升至１１年
來高位，散裝航運的新興及中航漲停，裕民及四維航亦升超過３％，但貨櫃三雄的陽明、長榮及
萬海則跌１﹒６％至３﹒６％。
　　台股再度反彈，惟收市升幅收窄，受制於今年７月尾低位（１６８９４點），若美國科技股
維持強勢，將有助電子權值股支撐台股後續表現。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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