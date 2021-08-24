《窩輪豪情－梁業豪》恒指即市首個重要阻力位２５７６７

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、公用

事業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為藥明生

物（０２２６９）、港鐵（０００６６）與建設銀行（００９３９），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選新奧能源（０２６８８）、阿里巴巴（０９９８８）與中國平安（０２３１８）。

恆指期貨陰陽燭小時圖上，價位的反彈浪繼續運行。短期後市的關鍵在於現時正在營造的「

一浪高於一浪」局勢能否發展下去。圖表形勢現屬顯著向好，形勢對好友有利。我們應觀察的，

為保歷加通道頂部會否繼續上移，為價位提供更大的上升空間。今早（２４日）港股的表現依然

落後於美股，反映出好友大戶並未急於反攻。相對而言，國企股的沽壓較大，科技股則見表現較

佳。恆生指數至今只於合理值之下的水平浮沉，即市首個重要阻力位看２５７５７。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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