《談國論企－黎偉成》港推ＭＳＣＩ中國Ａ股期指顯地位

《談國論企》香港交易所（００３８８）於２０２１年８月２０日宣布將於１０月１８日推

出首隻「ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數期合約」，而這是獲得中國證監會批准推行Ａ股指數

期貨合約交易，可充分顯示中央對香港特別是金融證券的高度重視。香港乃廣為認同的國際金融

中心，如今更能夠為國家作出內的雙向互聯互通聯繫與發展，不斷作出新的和重大的貢獻，相信

今後會陸續有來。



＊料會推廣至紐約上市中概股以策安全＊



港交所將要推出的「ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數期合約」，有相當重大的意義和啟示

性，最重要的是（一）中國要加大對國際金融證券的發展與擴張的力度，進一步融入國際政治經

濟舞台，以強化境內外融資，支持本國的各方面建設及成長，需要有一個有高度實力和完全信得

過的國際金融中心配合。香港一直廣為認同的國際金融中心，因在金融、法律、會計等許許多多

相關建設，相當健全，運作和表現相當良好，由是與紐約、倫敦並稱為「紐倫港」，是為國家重

用之因。

尤其是由是（二）內地與香港的特別是以證券為主的互聯互通，由來已久，在「引進來」的

同時，更「走出去」，不斷升級、提質。重大事件，當然為中國證監會於（１）１９９２年有限

度開放Ｂ股，予境外資金以美元或港元計價投資；在（２）２００２年推出的境外合資格投資機

構ＱＦＩＩ，使合資格的境外機構可以用人民幣計價，投資上海和深圳的可供投資Ａ股，到

２００７的境內合資格投資機構ＱＤＩＩ，香港金融市場都扮演重要的角色；（３）滬港股票市

場交易互聯互通機制，則在２０１７年運作，之後有深港通、債券通等。

此番則由香港交易所於２０２１年８月２０日發布與ＭＳＣＩ簽訂授權協議，推出

「ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數期貨合約，追縱５０隻可通過滬深港通交易的滬深股票表現

」，和中國證監會同時披露批准之舉，特點有（ｉ）ＭＳＣＩ中國Ａ５０是由ＭＳＣＩ發行和營

運的，故港交所當然需要獲得ＭＳＣＩ授權，始能推出相關期貨進行交易運作，而（ｉｉ）滬深

Ａ股是由中國證監會審批和監理的，港交所與ＭＳＣＩ接觸時，當然要得到中國證監會的同意，

是為三方的聯繫、構通和間直接的合作，有相當重大的意義。

特別是港交所的聲明，最惹人注目的是此舉「引入離岸中國內地股票衍生工具產品組合計劃

的關鍵一步」，重點在於「關鍵一步」，意謂會有第二、第三步等等的引入，所引入的當然是

「離岸中國內地股票衍生工具產品」。

即使港交所未有明確表示所指的「離岸中國內地股票衍生工具產品」，我相信會有多個方面

，重點有（Ｉ）非ＭＳＣＩ的中國Ａ股，也就是滬港通、深港通等互聯互通的Ａ股股份，有可能

納入離岸的中國內地股票衍生工具產品，好處就是不僅止於現貨交易，所涉的股票有離岸衍生工

具產品，會使內地的股票有合法合理的離岸交易套戥、對沖，使滬深Ａ股可以通過香港進一步作

全面性的國際化交易，更融入國際金融社會。



＊內地與香港證監會細化衍生產品監管合作＊



據港交所２０２１年中期業績的資料，顯示香港與內地的互聯互通交往，相當頻仍：滬深通

的日均成交達１１４４億元，同比增長５４％；港股通４８５億元，更飆升１﹒３２倍；而債券

通２６６億元，上升３４％。此乃香港與滬深股票的現貨交易，將來有了非ＭＳＣＩ的Ａ股離岸

期貨買賣，互聯互通會更為頻仍。

更重要的，是（ＩＩ）中國企業在美國紐約交易所上市的股份，有部分不在香港上市，港交

所更需要為相關股份建立「離岸中國內地股票衍生工具產品」，有香港堅實有力的離岸套戥、對

沖工具，就有可能減低紐約市場的單向衝擊。尤其是拜登政府鍥而不捨地要在政治經濟甚至軍事

等多方面不斷攬炒，在紐約上市的中概股有港市離岸衍生工具產品，利多於弊。

再看（三）中國證監會對港交所此舉表示支持的同時，強調「有利於豐富境外投資者投資Ａ

股的風險管理工具，進一步吸引境外長期資金配置Ａ股，鞏固和維護香港國際金融中心地位」。

此語甚是。

中證監更指出：「為保障相關指數期貨產品的平穩推出，我會與香港證監會細化和完善了衍

生品監管合作和跨境風險防範安排相關合作機制。兩地將加強市場信息交換和監管執行法協作，

打擊各類跨境違法違規行為，切實保護投資者合法權益」。

和「將穩步推進境內股指期貨市場深化改革和擴大開放，促進Ａ股期貨在岸與離岸產品、市

場協同發展」。

香港對國家有高度貢獻與作用。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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