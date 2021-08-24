《異動股》藥明生物高開８％，中期多賺１﹒５倍超預期

《經濟通通訊社２４日專訊》藥明生物（０２２６９）裂口高開７﹒９６％，報１２２元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１５﹒８６％。該股成交約１１３萬股，涉資１﹒３７億

元。

藥明生物宣布，截至今年６月底止中期，錄得純利１８﹒４２億元人民幣，按年升１﹒５倍

超市場預期，每股基本盈利０﹒４４元人民幣，不派中期息。

期內，收益４４﹒０７億元人民幣，按年升１﹒２７倍；毛利２２﹒９７億元人民幣，按年

升１﹒９２倍。

現時，恆生指數報２５４２８點，升３１９點或升１﹒２７％，主板成交３４﹒７７億元。

國企指數報８９３８點，升１２２點或升１﹒３９％。恆生科技指數報６１７１點，升１５０點

或升２﹒４９％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明 （０２２６９） １２２﹒００元 升７﹒９６％

方達 （０１５２１） ５﹒１２元 升０﹒５９％

維亞生物（０１８７３） ６﹒４９元 升１﹒０９％

藥明康德（０２３５９） １４４﹒２０元 升１﹒９８％

泰格醫藥（０３３４７） １４０﹒００元 跌０﹒５０％

康龍化成（０３７５９） １５７﹒７０元 無升跌

昭衍新藥（０６１２７） ９３﹒００元 升１﹒０３％

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（ｋｓ）



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