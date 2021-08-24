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即市新聞

24/08/2021 09:22

《異動股》藥明生物高開８％，中期多賺１﹒５倍超預期

　　《經濟通通訊社２４日專訊》藥明生物（０２２６９）裂口高開７﹒９６％，報１２２元，
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１５﹒８６％。該股成交約１１３萬股，涉資１﹒３７億
元。
　　藥明生物宣布，截至今年６月底止中期，錄得純利１８﹒４２億元人民幣，按年升１﹒５倍
超市場預期，每股基本盈利０﹒４４元人民幣，不派中期息。
　　期內，收益４４﹒０７億元人民幣，按年升１﹒２７倍；毛利２２﹒９７億元人民幣，按年
升１﹒９２倍。
　　現時，恆生指數報２５４２８點，升３１９點或升１﹒２７％，主板成交３４﹒７７億元。
國企指數報８９３８點，升１２２點或升１﹒３９％。恆生科技指數報６１７１點，升１５０點
或升２﹒４９％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明　　（０２２６９）　１２２﹒００元　　　升７﹒９６％
　　方達　　（０１５２１）　　　５﹒１２元　　　升０﹒５９％
　　維亞生物（０１８７３）　　　６﹒４９元　　　升１﹒０９％
　　藥明康德（０２３５９）　１４４﹒２０元　　　升１﹒９８％
　　泰格醫藥（０３３４７）　１４０﹒００元　　　跌０﹒５０％
　　康龍化成（０３７５９）　１５７﹒７０元　　　無升跌
　　昭衍新藥（０６１２７）　　９３﹒００元　　　升１﹒０３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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