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24/08/2021 09:37

《異動股》澳門放寬接受７日內陰性檢測報告，銀娛升逾５％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》銀娛（０００２７）現價升５﹒８２％，報４６﹒４元，該股
成交約３４７萬股，涉資１﹒５８億元。
　　據消息，澳門宣布自周三凌晨起，經粵澳口岸出入境人士，由現時須持有４８小時內核酸檢
測陰性報告證明，放寬至７日內陰性報告證明。而經其他口岸出入境人士的核酸檢測結果證明要
求不變。
　　濠賭股受消息利好，金沙（０１９２８）升５﹒９％，報２３﹒３５元；永利澳門（０１１
２８）升５﹒１８％，報８﹒１２元；澳博（００８８０）升５﹒６１％，報６﹒２１元。
　　現時，恆生指數報２５３９７，升２８７點或升１﹒１４％，主板成交１３６﹒３７億元。
國企指數報８９４８，升１３２點或升１﹒５１％。恆生科技指數報６１９４，升１７３點或升
２﹒８８％。
　　即月期指新報２５３５５，升２７１點，低水４２點。即月國指期貨報８９３２，升１２３
點，低水１６點。即月科指期貨新報６１９０，升１７６點，低水１０點。
　　上證綜合指數報３４８７，升１０點或升０﹒３０％，成交６０３﹒８９億元人民幣。
　　深證成份指數報１４５１７，跌１８點或跌０﹒１３％，成交８９５﹒４０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀娛（０００２７）　　　　　４６﹒４０元　　　升５﹒８２％
　　金沙（０１９２８）　　　　　２３﹒３５元　　　升５﹒９０％
　　新濠（００２００）　　　　　１０﹒４６元　　　升４﹒９１％
　　澳博（００８８０）　　　　　　６﹒２１元　　　升５﹒６１％
　　永利澳門（０１１２８）　　　　８﹒１２元　　　升５﹒１８％
　　美高梅（０２２８２）　　　　　７﹒６７元　　　升４﹒２１％
　　百勝中國（０９９８７）　　４６５﹒４０元　　　升１﹒１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｌｃ）

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