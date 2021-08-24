《異動股》澳門放寬接受７日內陰性檢測報告，銀娛升逾５％

《經濟通通訊社２４日專訊》銀娛（０００２７）現價升５﹒８２％，報４６﹒４元，該股

成交約３４７萬股，涉資１﹒５８億元。

據消息，澳門宣布自周三凌晨起，經粵澳口岸出入境人士，由現時須持有４８小時內核酸檢

測陰性報告證明，放寬至７日內陰性報告證明。而經其他口岸出入境人士的核酸檢測結果證明要

求不變。

濠賭股受消息利好，金沙（０１９２８）升５﹒９％，報２３﹒３５元；永利澳門（０１１

２８）升５﹒１８％，報８﹒１２元；澳博（００８８０）升５﹒６１％，報６﹒２１元。

現時，恆生指數報２５３９７，升２８７點或升１﹒１４％，主板成交１３６﹒３７億元。

國企指數報８９４８，升１３２點或升１﹒５１％。恆生科技指數報６１９４，升１７３點或升

２﹒８８％。

即月期指新報２５３５５，升２７１點，低水４２點。即月國指期貨報８９３２，升１２３

點，低水１６點。即月科指期貨新報６１９０，升１７６點，低水１０點。

上證綜合指數報３４８７，升１０點或升０﹒３０％，成交６０３﹒８９億元人民幣。

深證成份指數報１４５１７，跌１８點或跌０﹒１３％，成交８９５﹒４０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀娛（０００２７） ４６﹒４０元 升５﹒８２％

金沙（０１９２８） ２３﹒３５元 升５﹒９０％

新濠（００２００） １０﹒４６元 升４﹒９１％

澳博（００８８０） ６﹒２１元 升５﹒６１％

永利澳門（０１１２８） ８﹒１２元 升５﹒１８％

美高梅（０２２８２） ７﹒６７元 升４﹒２１％

百勝中國（０９９８７） ４６５﹒４０元 升１﹒１２％

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（ｌｃ）

