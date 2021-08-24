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24/08/2021 13:24

《異動股》科技股午後續漲，騰訊、阿里升近６％，美團飆一成一

　　《經濟通通訊社２４日專訊》科投股午後繼續造好，阿里巴巴（０９９８８）暫終止９連跌
，升５﹒５２％，報１６０﹒５元。
　　重磅股騰訊（００７００）升５﹒８１％，報４５９元，現價計暫連升三日，累計升幅８﹒
９７％。美團（０３６９０）升１１﹒０５％，報２１７元，現價計暫連升２日，累計升幅１２
﹒２％。
　　現時，恆生指數報２５５４４，升４３４點或升１﹒７３％，主板成交９２４﹒０５億元。
國企指數報９００９，升１９４點或升２﹒２０％。恆生科技指數報６３１８，升２９７點或升
４﹒９４％。
　　即月期指新報２５５０５，升４２１點，低水３９點。即月國指期貨報８９９５，升１８６
點，低水１５點。即月科指期貨新報６３１０，升２９６點，低水１０點。
　　上證綜合指數報３５１４，升３７點或升１﹒０７％，成交４３７５﹒７５億元人民幣。深
證成份指數報１４６８０，升１４４點或升０﹒９９％，成交５６７１﹒８７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊　　（００７００）　　　４５９﹒０元　　　升５﹒８１％
　　美團　　（０３６９０）　　　２１７﹒０元　　升１１﹒０５％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　１６０﹒５元　　　升５﹒５２％
　　京東集團（０９６１８）　　　２７１﹒６元　　升１１﹒４９％
　　百度　　（０９８８８）　　　１４４﹒９元　　　升７﹒６５％
　　小米　　（０１８１０）　　　　２５﹒１元　　　升３﹒０８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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