《異動股》科技股午後續漲，騰訊、阿里升近６％，美團飆一成一

《經濟通通訊社２４日專訊》科投股午後繼續造好，阿里巴巴（０９９８８）暫終止９連跌

，升５﹒５２％，報１６０﹒５元。

重磅股騰訊（００７００）升５﹒８１％，報４５９元，現價計暫連升三日，累計升幅８﹒

９７％。美團（０３６９０）升１１﹒０５％，報２１７元，現價計暫連升２日，累計升幅１２

﹒２％。

現時，恆生指數報２５５４４，升４３４點或升１﹒７３％，主板成交９２４﹒０５億元。

國企指數報９００９，升１９４點或升２﹒２０％。恆生科技指數報６３１８，升２９７點或升

４﹒９４％。

即月期指新報２５５０５，升４２１點，低水３９點。即月國指期貨報８９９５，升１８６

點，低水１５點。即月科指期貨新報６３１０，升２９６點，低水１０點。

上證綜合指數報３５１４，升３７點或升１﹒０７％，成交４３７５﹒７５億元人民幣。深

證成份指數報１４６８０，升１４４點或升０﹒９９％，成交５６７１﹒８７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ４５９﹒０元 升５﹒８１％

美團 （０３６９０） ２１７﹒０元 升１１﹒０５％

阿里巴巴（０９９８８） １６０﹒５元 升５﹒５２％

京東集團（０９６１８） ２７１﹒６元 升１１﹒４９％

百度 （０９８８８） １４４﹒９元 升７﹒６５％

小米 （０１８１０） ２５﹒１元 升３﹒０８％

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（ｎｓ）

