  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/08/2021 16:57

【重拳監管】網信辦：關鍵信息基礎設施面臨網絡安全形勢嚴峻複雜

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家互聯網信息辦公室副主任盛榮華表示
，當前，關鍵信息基礎設施面臨的網絡安全形勢還是非常嚴峻複雜的，網絡攻擊威懾上升，特別
是新冠肺炎疫情發生以來，高級持續性威脅、網絡勒索、數據竊取等事件頻發，危害經濟社會穩
定運行，而現在網絡安全保護工作也還存在一些短板問題，比如網信辦工作基礎還不夠扎實，有
一些薄弱環節，資源力量分散，技術產業支撐不夠，這都是存在的一些短板問題。需要建立專門
的制度，進一步明確各方責任，加快提升關鍵信息基礎設施安全保護的能力。
　
＊運營者的主體責任是關鍵＊
　
　　他表示，主要是把握三點，一是堅持問題導向。針對關鍵信息基礎設施安全保護工作當中存
在的短板問題、薄弱環節，將實踐證明比較成熟的一些做法上升為法規制度，為保護工作提供法
治保障。
　　二是壓實責任。壓實各方面的責任，這里特別強調和明確的是運營者的主體責任，這是基礎
、是關鍵。運營者的主體責任落實好了，關鍵信息基礎設施安全保護的工作就能夠做得更好。
　　三是要做好與相關法律、行政法規的銜接配套。在網絡安全法確立的總框架下，細化相關制
度措施，處理好與其他相關法律、行政法規的關係。
　　《關鍵信息基礎設施安全保護條例》將於９月１日起正式施行。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事24/08/2021
《神州經脈》人行著墨適度貨幣增長撐經濟　滬指兩日累彈2.5%
財經熱話24/08/2021
科指升逾半成重返十天線 ＡＴＭ市值增8400億元
財經熱話24/08/2021
【再戀新經濟】阿里終止九連跌 京東受捧成交額急增逾1.4倍
財經熱話24/08/2021
【醫療股攻略】半日逾七億淨掃醫療保健板塊　惟黃師傅籲避生科股
財經熱話24/08/2021
京東次季業績勝預期　大行下調目標價無阻股價抽升
FOCUS24/08/2021
【FOCUS】《反制裁法》臨門暫緩　顯北京持久戰考量
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞We-Vibe Melt

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金