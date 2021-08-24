【重拳監管】網信辦：關鍵信息基礎設施面臨網絡安全形勢嚴峻複雜

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家互聯網信息辦公室副主任盛榮華表示

，當前，關鍵信息基礎設施面臨的網絡安全形勢還是非常嚴峻複雜的，網絡攻擊威懾上升，特別

是新冠肺炎疫情發生以來，高級持續性威脅、網絡勒索、數據竊取等事件頻發，危害經濟社會穩

定運行，而現在網絡安全保護工作也還存在一些短板問題，比如網信辦工作基礎還不夠扎實，有

一些薄弱環節，資源力量分散，技術產業支撐不夠，這都是存在的一些短板問題。需要建立專門

的制度，進一步明確各方責任，加快提升關鍵信息基礎設施安全保護的能力。



＊運營者的主體責任是關鍵＊



他表示，主要是把握三點，一是堅持問題導向。針對關鍵信息基礎設施安全保護工作當中存

在的短板問題、薄弱環節，將實踐證明比較成熟的一些做法上升為法規制度，為保護工作提供法

治保障。

二是壓實責任。壓實各方面的責任，這里特別強調和明確的是運營者的主體責任，這是基礎

、是關鍵。運營者的主體責任落實好了，關鍵信息基礎設施安全保護的工作就能夠做得更好。

三是要做好與相關法律、行政法規的銜接配套。在網絡安全法確立的總框架下，細化相關制

度措施，處理好與其他相關法律、行政法規的關係。

《關鍵信息基礎設施安全保護條例》將於９月１日起正式施行。

