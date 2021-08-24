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24/08/2021 17:04

【重拳監管】公安部就關鍵信息基礎設施安全突出問題開展專項整治

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》公安部網絡安全保衛局局長王瑛瑋表示，
公安機關將會同有關部門不斷健全完善關鍵信息基礎設施安全保護政策標準體系，持續組織開展
關鍵信息基礎設施認定工作。加強動態管理，為關鍵信息基礎設施安全保護、保衛和保障工作奠
定基礎。加強關鍵信息基礎設施的安全監督檢查，加強行政執法，針對關鍵信息基礎設施安全突
出問題，組織開展專項整治，排查整改安全風險隱患，提高安全保護能力。
　　依託國家網絡與信息安全信息通報機制，加強網絡安全監測、通報預警和應急處置，防範網
絡安全事件和威脅風險。加強關鍵信息基礎設施安全事件的調查處置和案件偵辦，嚴厲打擊危害
關鍵信息基礎設施安全的違法犯罪活動。
　　對於認定的核心標準，他指出，根據《條例》規定，主要考慮三個方面的因素：一是網絡設
施、信息系統等對本行業、本領域關鍵核心業務起到基礎支撐作用。二是網絡設施、信息系統等
一旦遭到破壞，喪失功能或者數據洩露，可能嚴重危害國家安全、國計民生和公共利益。三是對
其他行業和領域具有重要關聯性影響。關鍵信息基礎設施保護工作部門將重點考慮以上因素，結
合本行業、本領域實際，制定關鍵信息基礎設施的認定規則，報國務院公安部門備案，並根據認
定規則，組織本行業、本領域的關鍵信息基礎設施認定。

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