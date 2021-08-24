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即市新聞

24/08/2021 12:45

《午市前瞻》若監管消息不密集出台，本月底前港股目標２６０００

　　《經濟通通訊社２４日專訊》恆生指數半日收市報２５５０１，升３９２點或１﹒５６％，
主板成交８４３﹒０１億元。恆生中國企業指數報８９９２，升１７６點或２％。恆生科技指數
報６２９３，升２７２點或４﹒５２％。

＊京東集團股價低殘，短炒目標價２８０元＊

　　港股連升兩日，今日升幅更擴大。勤豐證券資產管理總事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》
表示，近兩日無新監管消息公布，相信中國政府亦不想不斷推出監管措施打擊所有行業，繼而影
響中國經濟發展。他認為若監管消息不再密集出台，恆指或已見短期底，本月底２６０００點為
阻力，投資者可趁機短炒，新經濟股亦可考慮。
　　全球央行年會傑克森霍爾將於美國時間本周四至周五召開，聯儲局主席鮑爾將出席致詞。連
敬涵表示按他的演說題目，就聯儲局縮減債一事未必會有明確訊息，投資者不必過於擔心。
　　京東集團（０９６１８）績後急漲近一成，連敬涵表示其業績表現屬好壞參半，次季新業務
（包括京東產發、京喜、海外業務及技術創新）投資虧損擴大，預期第三季表現會繼續差。物流
行業競爭大，京東物流（０２６１８）半年盈轉虧，受惠需求持續向上他仍然看好物流行業，至
於能否降低成本則視乎個別公司的科研發展。（ｎｓ）

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