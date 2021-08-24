【重拳監管】上海發布雙減細則：校外培訓收費納入政府指導價管理

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海發布《關於進一步減輕義務教育階段

學生作業負擔和校外培訓負擔的實施意見》，提出要用１年時間，使義務教育階段學生作業總量

和時長有效管控，義務教育學校開展校內課後服務全面覆蓋，線上線下學科類培訓機構規範工作

如期完成。

到２０２３年，學校教育教學質量顯著提升，作業布置更加科學合理，學校課後服務基本滿

足學生需要，校外培訓行為全面規範。

《意見》提出，要全面壓減作業總量和時長，小學一、二年級不布置家庭書面作業，小學三

至五年級書面作業平均完成時間不超過６０分鐘，初中書面作業平均完成時間不超過９０分鐘。



＊不得開展面向學齡前兒童的線上培訓＊



同時，上海不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構，現有學科類培訓機

構重新審核並統一登記為雙重管理的非營利性機構；對已備案的線上學科類培訓機構，重新辦理

審批手續；學科類培訓機構一律不得上市融資；上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓

機構，不得購買學科類培訓機構資產；外資不得控股或參股學科類培訓機構；校外培訓機構不得

佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓；線下培訓機構培訓結束時間不得晚於

２０：３０，線上培訓結束時間不得晚於２１：００；義務教育階段學科類校外培訓收費納入政

府指導價管理。

《實施意見》還明確，不得開展面向學齡前兒童的線上培訓，嚴禁以學前班、幼小銜接班、

思維訓練班等名義，面向學齡前兒童開展線下學科類（含外語）培訓。

