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即市新聞

24/08/2021 17:08

【重拳監管】上海發布雙減細則：校外培訓收費納入政府指導價管理

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海發布《關於進一步減輕義務教育階段
學生作業負擔和校外培訓負擔的實施意見》，提出要用１年時間，使義務教育階段學生作業總量
和時長有效管控，義務教育學校開展校內課後服務全面覆蓋，線上線下學科類培訓機構規範工作
如期完成。
　　到２０２３年，學校教育教學質量顯著提升，作業布置更加科學合理，學校課後服務基本滿
足學生需要，校外培訓行為全面規範。
　　《意見》提出，要全面壓減作業總量和時長，小學一、二年級不布置家庭書面作業，小學三
至五年級書面作業平均完成時間不超過６０分鐘，初中書面作業平均完成時間不超過９０分鐘。

＊不得開展面向學齡前兒童的線上培訓＊

　　同時，上海不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構，現有學科類培訓機
構重新審核並統一登記為雙重管理的非營利性機構；對已備案的線上學科類培訓機構，重新辦理
審批手續；學科類培訓機構一律不得上市融資；上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓
機構，不得購買學科類培訓機構資產；外資不得控股或參股學科類培訓機構；校外培訓機構不得
佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓；線下培訓機構培訓結束時間不得晚於
２０：３０，線上培訓結束時間不得晚於２１：００；義務教育階段學科類校外培訓收費納入政
府指導價管理。
　　《實施意見》還明確，不得開展面向學齡前兒童的線上培訓，嚴禁以學前班、幼小銜接班、
思維訓練班等名義，面向學齡前兒童開展線下學科類（含外語）培訓。

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