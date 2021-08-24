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即市新聞

24/08/2021 16:31

《美元走勢－羅明立》投資者入市態度審慎，但仍可做多美元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒８８　　　１０９﹒６４　　　１０９﹒７９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７４７　　　１﹒１７３４　　　１﹒１７３４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７４８　　　１﹒３７１１　　　１﹒３７２０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１３７　　　０﹒９１２２　　　０﹒９１３０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７９２４　　　７﹒７８８０　　　７﹒７８９７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》歐元區及德國８月份製造業ＰＭＩ較７月回落，而且亦不及預期，反而服務業
ＰＭＩ數據好過預期。英國情況卻相反，製造業ＰＭＩ好過預期而服務業ＰＭＩ則跌幅明顯。而
美國兩個同類數據都差過預期，在全球央行年會前，有獲利盤推低美元，美匯指數回落至９３關
口。
　　非美貨幣全面回升，英鎊從低位反彈近１５０點，觸及１０天線，歐元升至１﹒１７５０。
投資者對聯儲局今年進行收水的信心有保留，入市態度審慎，會令市況轉趨膠著，但仍然可部署
做多美元。歐元阻力在１﹒１７７０╱１﹒１８００。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７７０　　　１﹒１６５０　　　１﹒１８１０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３７６０　　　１﹒３６００　　　１﹒３８３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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