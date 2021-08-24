《美元走勢－羅明立》投資者入市態度審慎，但仍可做多美元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒８８ １０９﹒６４ １０９﹒７９

歐元╱美元 １﹒１７４７ １﹒１７３４ １﹒１７３４

英鎊╱美元 １﹒３７４８ １﹒３７１１ １﹒３７２０

美元╱瑞郎 ０﹒９１３７ ０﹒９１２２ ０﹒９１３０

美元╱港元 ７﹒７９２４ ７﹒７８８０ ７﹒７８９７

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《美元走勢》歐元區及德國８月份製造業ＰＭＩ較７月回落，而且亦不及預期，反而服務業

ＰＭＩ數據好過預期。英國情況卻相反，製造業ＰＭＩ好過預期而服務業ＰＭＩ則跌幅明顯。而

美國兩個同類數據都差過預期，在全球央行年會前，有獲利盤推低美元，美匯指數回落至９３關

口。

非美貨幣全面回升，英鎊從低位反彈近１５０點，觸及１０天線，歐元升至１﹒１７５０。

投資者對聯儲局今年進行收水的信心有保留，入市態度審慎，會令市況轉趨膠著，但仍然可部署

做多美元。歐元阻力在１﹒１７７０╱１﹒１８００。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７７０ １﹒１６５０ １﹒１８１０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３７６０ １﹒３６００ １﹒３８３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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