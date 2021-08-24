【香港政情】消息︰支聯會常委通過解散決議，待會員大會通過

《經濟通通訊社２４日專訊》消息指，支聯會常委昨日（２３日）通過決議解散支聯會，有

關決議仍需待會員大會通過。據悉，該會日內或召開緊急會員大會，若得到７５％出席會員贊成

，即可通過解散決議。

知情人士指，解散決定已考慮多方因素，特別是近日多個團體在官媒及其他相關媒體點名批

評下，參考其他團體做法及內部原因，認為支聯會在現今政治壓力下，解散屬負責任做法。

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