【夜期時段】即月期指最新報２５６３４點，跌４點，低水９４點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５６２８點，跌１０點，低水

１００點，最新報２５６３４點，跌４點，低水９４點，合約成交４９０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９０６８點，升３點，低水３１點，最新報９０５７點，跌

８點，低水４２點，合約成交３３２張。



現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！

► 立即行動