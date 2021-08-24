【夜期時段】即月期指最新報２５６３４點，跌４點，低水９４點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５６２８點，跌１０點，低水
１００點，最新報２５６３４點，跌４點，低水９４點，合約成交４９０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９０６８點，升３點，低水３１點，最新報９０５７點，跌
８點，低水４２點，合約成交３３２張。
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