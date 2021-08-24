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24/08/2021 19:44

《再戰明天》默克爾料就阿富汗問題發言，國壽等多家公司派業績

　　《經濟通通訊社２４日專訊》默克爾料就阿富汗問題發言，及國壽（０２６２８）等公布業
績，料為明日市場焦點。
　
＊默克爾料就阿富汗問題發言＊
　
　　各國重要經濟活動方面，德國總理默克爾明日料就阿富汗問題向議會發表聲明。本港時間明
日９：３０ａｍ，日本央行審議委員中村豊明將發表演講並召開記者會，解釋他對貨幣政策和經
濟前景的看法。４：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。
　　在數據方面，２５日１：００ｐｍ，日本公布６月同時指標；６月領先指標。２：００ｐｍ
，日本公布７月工具機訂單。４：００ｐｍ，德國公布８月ＩＦＯ－企業信心指數，料由１００
﹒８降至１００﹒４。８：３０ｐｍ，美國公布７月耐用品訂單，料由０﹒９％逆轉至下滑０﹒
３％。

＊國壽小米派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：快手（０１０２４）、潤地（０１１０９）、小米
（０１８１０）、瑞聲（０２０１８）、蒙牛（０２３１９）、汽車之家（０２５１８）、國壽
、潤藥（０３３２０）、碧桂園服務（０６０９８）、明源雲（００９０９）、龍湖
（００９６０）、農夫山泉（０９６３３）等。（ｈｌ）

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