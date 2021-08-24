安踏（２０２０）中期純利按年升１﹒３倍，派息大增至６０港仙

《經濟通通訊社２４日專訊》安踏體育（０２０２０）公布，截至今年６月底止中期，錄得

純利３８﹒４億元（人民幣．下同），按年升１﹒３２倍，每股基本盈利１４２﹒７７分，派中

期息６０港仙，去年同期派２１仙，按年升１８５﹒７％。

期內，收益２２８﹒１２億元，按年升５５﹒５１％；毛利１４４﹒０８億元，按年升

７２﹒７８％。（ｈｙ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告



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