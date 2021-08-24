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即市新聞

24/08/2021 16:42

《小傳日記》魚缸反彈靠科技股，賭股藥股齊齊升！

　　《小傳日記》魚缸連續反彈第二日，有成６１８點，今轉就靠科技股！其實都唔出奇，因為
科技股普遍都超賣得太誇張，估計唔少空倉平倉，令短期出現ｓｈｏｒｔ　ｓｑｕｅｅｚｅ現象
，今日科技股自然升得燦爛！另外亦見賭股、生發發（００３８８）、藥明生物（０２２６９）
超高撐市，加上ＱＱ（００７００）Ｕ盤ｍａｒｋ高到全日最高位，帶動魚缸以全日最高位收盤
，收報２５７２７點，升６１８點或升２巴仙，主板成交１７１７﹒８３億銀。國企指數報
９０９８點，升２８３點或升３巴仙。恆生科技指數報６４４６點，升４２４點或升７巴仙。
　　今日科技股重新成為升市主角。騰訊升近９巴仙，報４７２銀；美團（０３６９０）升近
１４巴仙，報２２１﹒８銀；阿里巴巴（０９９８８）升９巴仙，報１６６﹒５銀；嗶哩嗶哩
（０９６２６）升１０巴仙，報５７７銀；快手（０１０２４）升１５巴仙，報８０﹒３５銀。
　　澳門宣布自周三凌晨起，經粵澳口岸出入境人士，由現時須持有４８小時內核酸檢測陰性報
告證明，放寬至７日內陰性報告證明。而經其他口岸出入境人士嘅核酸檢測結果證明要求不變。
賭股就反彈，銀娛（０００２７）升９巴仙，報４７﹒７５銀；金沙（０１９２８）升９巴仙，
報２４﹒１銀；永利澳門（０１１２８）升１１巴仙，報８﹒５６銀；澳博（００８８０）升
１２巴仙，報６﹒６銀。
　　重磅業績股方面，京東集團（０９６１８）中期經調整盈利按年跌３巴仙，惟次季用戶量強
勁增長，全日升１５巴仙，報２８０銀；中期多賺１﹒３倍嘅安踏（０２０２０）升近１巴仙，
報１７１﹒２銀；碧桂園（０２００７）中期多賺６巴仙且增派息，全日升１巴仙，報８﹒２９
銀；中期多賺１﹒５倍嘅藥明生物升８巴仙，報１２１﹒７銀。
　　其實短期魚缸大機會有波幅無升幅，之前勇敢撈咗底科技股嘅缸友可以博聽朝高開後沽貨，
等逢跌再撈過可能仲和味！如果魚缸氣氛轉好些少，可以試撈下幾近跌翻落前底嘅內房股博下短
炒！請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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