《小傳日記》魚缸反彈靠科技股，賭股藥股齊齊升！

《小傳日記》魚缸連續反彈第二日，有成６１８點，今轉就靠科技股！其實都唔出奇，因為

科技股普遍都超賣得太誇張，估計唔少空倉平倉，令短期出現ｓｈｏｒｔ ｓｑｕｅｅｚｅ現象

，今日科技股自然升得燦爛！另外亦見賭股、生發發（００３８８）、藥明生物（０２２６９）

超高撐市，加上ＱＱ（００７００）Ｕ盤ｍａｒｋ高到全日最高位，帶動魚缸以全日最高位收盤

，收報２５７２７點，升６１８點或升２巴仙，主板成交１７１７﹒８３億銀。國企指數報

９０９８點，升２８３點或升３巴仙。恆生科技指數報６４４６點，升４２４點或升７巴仙。

今日科技股重新成為升市主角。騰訊升近９巴仙，報４７２銀；美團（０３６９０）升近

１４巴仙，報２２１﹒８銀；阿里巴巴（０９９８８）升９巴仙，報１６６﹒５銀；嗶哩嗶哩

（０９６２６）升１０巴仙，報５７７銀；快手（０１０２４）升１５巴仙，報８０﹒３５銀。

澳門宣布自周三凌晨起，經粵澳口岸出入境人士，由現時須持有４８小時內核酸檢測陰性報

告證明，放寬至７日內陰性報告證明。而經其他口岸出入境人士嘅核酸檢測結果證明要求不變。

賭股就反彈，銀娛（０００２７）升９巴仙，報４７﹒７５銀；金沙（０１９２８）升９巴仙，

報２４﹒１銀；永利澳門（０１１２８）升１１巴仙，報８﹒５６銀；澳博（００８８０）升

１２巴仙，報６﹒６銀。

重磅業績股方面，京東集團（０９６１８）中期經調整盈利按年跌３巴仙，惟次季用戶量強

勁增長，全日升１５巴仙，報２８０銀；中期多賺１﹒３倍嘅安踏（０２０２０）升近１巴仙，

報１７１﹒２銀；碧桂園（０２００７）中期多賺６巴仙且增派息，全日升１巴仙，報８﹒２９

銀；中期多賺１﹒５倍嘅藥明生物升８巴仙，報１２１﹒７銀。

其實短期魚缸大機會有波幅無升幅，之前勇敢撈咗底科技股嘅缸友可以博聽朝高開後沽貨，

等逢跌再撈過可能仲和味！如果魚缸氣氛轉好些少，可以試撈下幾近跌翻落前底嘅內房股博下短

炒！請請！



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