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24/08/2021 15:54

【選舉改革】民主黨羅健熙：９月會員大會決定是否參選

　　《經濟通通訊社２４日專訊》行政長官林鄭月娥早上在行政會議前表示，如果有政黨表明不
再參選，會令人懷疑存在價值。民主黨主席羅健熙稱，是否參選立法會選舉，將於９月由黨員在
會員大會，按政治形勢、風險等評估作判斷。

＊不能斷言政黨不參選就沒有價值＊

　　羅健熙指，政黨正常情況下，應以參選甚至執政為目標，但民主派在本港沒有可能執政。政
府７月放風取消區議員資格後，多人被逼辭任，現時民主黨只餘下２７名區議員，嚴重影響地區
動員能力，會是不少黨員是否參選的考慮因素。他又指，不會簡單斷言政黨不參選就沒有價值，
認為政黨只要仍有地區根基及與市民的聯繫，能夠反映及代表部分人意見，就有空間在社會存在


＊無黨員認為拒絕參選代表「攬炒」＊

　　羅健熙亦澄清，黨內從來沒有人認為拒絕參選立法會代表「攬炒」，亦沒有聽聞過黨內有人
認為可以透過拒絕參選，而威脅當局善待在囚黨員。他又認為，即使民主黨日後未必可以參選，
亦不代表今次一定要參選，相信黨員決定支持參選與否時，都會考慮有關因素，重申民主黨會由
９月舉行的會員大會，才決定會否參選。（ｈｙ）（ｚｚ）

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