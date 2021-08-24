《匯海澤言－葉澤恆》料儲局為減買資產兩手準備，日圓未來或轉弱

《匯海澤言》一年一度的Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ全球央行行長年會將於本周較後時間開

始。當中，以聯儲局主席鮑威爾的講話最受投資者關注。早前，不少聯儲局旗下的地方聯儲銀行

長，均對縮減購買資產作支持態度，對美元帶來支持。但隨著美國疫情轉差，加上經濟數據參差

，再加上一向被視為鷹派的達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭表示，一旦發現疫情影響美國經濟，他本

人將會調整貨幣政策取向。因此，當消息公布後，美匯指數持續回軟。

但投資者要留意的是，美國政府近期進一步強制不同行業的人士接種疫苗。筆者相信，隨著

時間的過去，美國人的疫苗接種率將會再度上升，有利美國經濟再度出現明顯復甦。因此，相信

聯儲局正等待有關時期出現時，正式開始減少購買資產。由於聯儲局需要時間引導市場作準備，

故預料在本星期的年會上，主席鮑威爾可能嘗試向市場表達央行即將公布減少購買資產的框架。

筆者估計，初期減少購買資產的步伐將會略為緩慢。但當更多經濟數據持續美國經濟持續復

甦後，預料減少購買資產的步伐將會加快。因此，預料美匯指數初期可能反覆，甚至略為偏軟。

但當加快減少購買資產後，美匯指數將會有支持。



＊日本疫情嚴重及政治不穩，對日圓或帶來壓力＊



日本疫情惡化，令日本首相菅義偉的支持度每況愈下。過去的周末，神奈川縣橫濱市市長選

舉，首相菅義偉支持的候選人落敗，為菅義偉的政治生涯響起了警號。神奈川縣一直是菅義偉的

政治地盤，他自１９９６年起擔任神奈川縣眾議員至今。當地市議會絕大多數席位均是自民黨市

議員。在今次市長選舉上，亦一同力挺首相菅義偉支持的候選人。

執政的自民黨將於９月舉行總裁選舉，目前估計將在９月２９日舉行。消息指，前外相岸田

文雄、自民黨政調會長下村博文及前總務大臣高市早苗有意角逐。較早前，有報導指首相菅義偉

有意在自民黨總裁選舉前，先解散眾議院及進行選舉。如果自民黨在選舉中獲勝，將有利他連任

總裁。但是，下村博文及高市早苗反對有關建議。

從日本政壇角度看，首相菅義偉處理疫情不力，令其下台的壓力增加。由於日本即將舉行選

舉，加上疫情嚴重，故預料日本央行未來將會維持相當寬鬆的貨幣政策，或不利日圓走勢。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》



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