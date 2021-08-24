《豐碩成果－盧穗欣》「顏值」影響經濟？

《豐碩成果》中國內地近年興起一個新的詞彙－「顏值經濟」，經濟也會有「顏值」嗎？其

實，「顏值」是從內地興起的網絡流行語，相當於一個人的相貌、外型的美麗指數，所以會有某

某明星的「顏值」很高的說法。引申到經濟，「顏值經濟」並不是說現時的經濟環境有多漂亮，

而是指圍繞「顏值」而發展的消費產業。

中國內地近１０年發展迅速，愈來愈多人口成為中產階層。這個階層一向是中國消費市場的

主要動力，隨著收入增加，他們也愈來愈重視美容護膚，讓自己的外貌身材更吸引，推動「顏值

經濟」生態圈的發展，使消費市場隨之有所升級。根據頭豹研究院出版的「２０２０年中國化妝

品行業深度報告」，中國彩妝行業市場規模逐年上升，由２０１５年的２６２﹒９億元增長至

２０１９年的４７０﹒３億元，有望在２０２４年達到９２８﹒５億元，年複合增長率為達

１４﹒６％；而德勤－美團醫美出版的「中國醫美市場趨勢洞察報告」中亦指出，中國醫美市場

規模從２０１５年的６４８億元一路攀升至２０１９年的１，７６９億元，年復合增長率達

２８﹒７％。從數據可見，中國內地的美容行業的確發展潛力巨大。

除了中產階層是消費業的主要動力之外，８０、９０後的年輕新勢力也不容忽視。他們的消

費意欲比較高，更願意花費，是消費行業的生力軍。美容、美妝等行業本來就很依賴網上銷售，

疫情爆發令他們更加拓展網絡渠道，於是有更多的年輕新一代成為目標客戶群。各大化妝品、護

膚品、醫美公司都紛紛透過電商平台、明星或網紅直播、博主帶貨（後來有關當局推出管理措施

，遏制衝動式消費）等形式宣傳，讓更多的網路年輕群眾接觸到相關產品和服務。

另外，以前常言道「女為悅己者容」，但男性於「顏值」行業的消費年年提速增長，反映現

時男士也十分注重美容，愈來愈追求美麗的外型。中商產業研究院調查發現，近四成９５年後出

生的受訪男性都接受男士日常化妝；「２０２１顏值經濟新消費報告」也指出００後的男士購買

粉底液的增長是女生的兩倍，而眼線筆的增長是四倍，可見男士對化妝品的需求逐步增多。這個

趨勢不僅在內地出現，最近火熱的香港偶像男團也為各大美妝、護膚品牌代言，吸引男男女女爭

相購買，化妝護膚早已不再是女士的專利。

另一個值得關注的現象是「國貨潮」，加速本土美容品牌崛起。很多國內消費者－特別是高

端消費群組－都傾向歐美品牌，但近年不少消費者也開始追捧本土品牌。現時國產美妝品牌佔５

６％的市場份額，以中低端客戶群為主。類似情況也出現在運動服飾、啤酒行業。以前，有些人

會認為國產品牌的品質不夠歐美品牌好，而且國內品牌的知名度沒有外國品牌高，「品位」不夠

高。但是，隨著國內品牌的質素不斷提升，使用「國貨」漸漸成為一件有品味、時尚、新潮的事

。

縱觀以上的趨勢和現象，中國的消費市場升級及變革帶來不少投資機遇。因此，我們認為未

來３至５年，中國的「顏值」行業包括：美容、美妝、醫美，特別是本土品牌，都是值得留意的

板塊。《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

