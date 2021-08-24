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即市新聞

24/08/2021 10:00

《豐碩成果－盧穗欣》「顏值」影響經濟？

　　《豐碩成果》中國內地近年興起一個新的詞彙－「顏值經濟」，經濟也會有「顏值」嗎？其
實，「顏值」是從內地興起的網絡流行語，相當於一個人的相貌、外型的美麗指數，所以會有某
某明星的「顏值」很高的說法。引申到經濟，「顏值經濟」並不是說現時的經濟環境有多漂亮，
而是指圍繞「顏值」而發展的消費產業。
　　中國內地近１０年發展迅速，愈來愈多人口成為中產階層。這個階層一向是中國消費市場的
主要動力，隨著收入增加，他們也愈來愈重視美容護膚，讓自己的外貌身材更吸引，推動「顏值
經濟」生態圈的發展，使消費市場隨之有所升級。根據頭豹研究院出版的「２０２０年中國化妝
品行業深度報告」，中國彩妝行業市場規模逐年上升，由２０１５年的２６２﹒９億元增長至
２０１９年的４７０﹒３億元，有望在２０２４年達到９２８﹒５億元，年複合增長率為達
１４﹒６％；而德勤－美團醫美出版的「中國醫美市場趨勢洞察報告」中亦指出，中國醫美市場
規模從２０１５年的６４８億元一路攀升至２０１９年的１，７６９億元，年復合增長率達
２８﹒７％。從數據可見，中國內地的美容行業的確發展潛力巨大。
　　除了中產階層是消費業的主要動力之外，８０、９０後的年輕新勢力也不容忽視。他們的消
費意欲比較高，更願意花費，是消費行業的生力軍。美容、美妝等行業本來就很依賴網上銷售，
疫情爆發令他們更加拓展網絡渠道，於是有更多的年輕新一代成為目標客戶群。各大化妝品、護
膚品、醫美公司都紛紛透過電商平台、明星或網紅直播、博主帶貨（後來有關當局推出管理措施
，遏制衝動式消費）等形式宣傳，讓更多的網路年輕群眾接觸到相關產品和服務。
　　另外，以前常言道「女為悅己者容」，但男性於「顏值」行業的消費年年提速增長，反映現
時男士也十分注重美容，愈來愈追求美麗的外型。中商產業研究院調查發現，近四成９５年後出
生的受訪男性都接受男士日常化妝；「２０２１顏值經濟新消費報告」也指出００後的男士購買
粉底液的增長是女生的兩倍，而眼線筆的增長是四倍，可見男士對化妝品的需求逐步增多。這個
趨勢不僅在內地出現，最近火熱的香港偶像男團也為各大美妝、護膚品牌代言，吸引男男女女爭
相購買，化妝護膚早已不再是女士的專利。
　　另一個值得關注的現象是「國貨潮」，加速本土美容品牌崛起。很多國內消費者－特別是高
端消費群組－都傾向歐美品牌，但近年不少消費者也開始追捧本土品牌。現時國產美妝品牌佔５
６％的市場份額，以中低端客戶群為主。類似情況也出現在運動服飾、啤酒行業。以前，有些人
會認為國產品牌的品質不夠歐美品牌好，而且國內品牌的知名度沒有外國品牌高，「品位」不夠
高。但是，隨著國內品牌的質素不斷提升，使用「國貨」漸漸成為一件有品味、時尚、新潮的事

　　縱觀以上的趨勢和現象，中國的消費市場升級及變革帶來不少投資機遇。因此，我們認為未
來３至５年，中國的「顏值」行業包括：美容、美妝、醫美，特別是本土品牌，都是值得留意的
板塊。《東亞聯豐投資董事總經理　盧穗欣》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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