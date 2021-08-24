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即市新聞

24/08/2021 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》差異在於ｄｅｌｔａ

　　《宏觀銓局》日子本該相當美好。執筆之時，曼聯在開季戰贏得精彩漂亮；三藩市巨人隊繼
續其主場氣勢，以四場之差領導區內群雄；同樣以三藩市為家的４９人美式足球隊季前熱身賽表
現出色，讓我們充滿希望。（你可猜對了，筆者在三藩市生活過兩年並在當地獲得碩士學位，仍
然非常關心市內的運動球隊。）美國資本市場方面，第二季企業業績遠勝預期，標準普爾５００
指數上周升了０﹒８％，而截至８月１３日，當月升了超過１％。當所有現象都令人心曠神怡之
際，美國國債市場卻出現了令人氣餒的狀況。
　　美國十年期國債的收益率，在８月３日跌至１﹒１７％的五個月低位，然後徐徐上升至８月
１２日的１﹒３６％，但在星期五又回落至１﹒２６％。有評論認為如此跌勢主要是因為密歇根
大學消費情緒指數低過市場預期。但近日美國ｄｅｌｔａ變種病毒的確診個案數目回升，對國債
收益率必有影響。
　　美國確診及入院個案持續增加，當中以疫苗接種率偏低的南部地區最嚴重。投資者和消費者
難免會擔心個案增加或許逼使政府重提社交隔離，令經濟活動又再停頓，就像去年３月的情況同
樣。根據美國官方資訊，兩種疫苗對克制ｄｅｌｔａ變種病毒仍然有效。筆者相信拜登政府可以
說服更多人，特別是在美國南部的國民，盡快接種疫苗，以有效控制ｄｅｌｔａ變種病毒的影響

　　美國企業即將完成公布第二季業績，目前表現出色。超過九成公司交了成績表，實質總體盈
利比預期高出１６％，其中８４％企業好過預期。第二季度收入及盈利預計分別增長２５﹒７％
及８６﹒８％。早在７月，即業績期剛開始，市場相信盈利最多只會增加６５％。在上季落後的
板塊，今季至今表現最出色。能源業第二季盈利增長２４０％、金融業上升１５４％，工業界別
更急增６７０％。當然，上一季的低基數有助增幅加大，但其增長動力不容小覷。
　　在實質增長推動下，美國最新經濟數據繼續向好。量度通脹的消費物價指數在７月份回軟得
比預期厲害，消費物價按年上升５﹒３％，核心指數則提高了４﹒２％。之前二手車大幅加價令
兩個指數都急升，７月份已不復見。同樣地，因疫情導致機票價格急升的情況亦有所緩和，但酒
店價格上升至疫情前的水平，甚至更高。消費物價升勢放慢，但採購物價指數ＰＰＩ則意外地堅
穩，７月份按年上升５﹒８％，核心指數則提高了７﹒５％。根據兩項物價指數，當月核心個人
消費支出物價指數按月上升０﹒３８％，以致按年升３﹒６２％，是自從１９９１年以來最高水
平。不過，如此最急的升勢應已見頂，主要是因為二手車價開始回落，其他因為疫情導致部分行
業價格反彈的狀況亦已結束。
　　和上回一樣，筆者對資產配置的策略不變。直到今年年底，仍會以股票而非政府債券為主。
傾向較小波動的投資者，股票和短存續期債券的配搭應該會較適合。通脹在短期內會高企，情況
和上半年一樣，令長存續期債券跑輸短存續期債券。股票方面，本欄依然心繫估值較低的，例如
歐洲股票及美國金融、原材料、能源及工業板塊。
《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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