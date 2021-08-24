《宏觀銓局－馬桂銓》差異在於ｄｅｌｔａ

《宏觀銓局》日子本該相當美好。執筆之時，曼聯在開季戰贏得精彩漂亮；三藩市巨人隊繼

續其主場氣勢，以四場之差領導區內群雄；同樣以三藩市為家的４９人美式足球隊季前熱身賽表

現出色，讓我們充滿希望。（你可猜對了，筆者在三藩市生活過兩年並在當地獲得碩士學位，仍

然非常關心市內的運動球隊。）美國資本市場方面，第二季企業業績遠勝預期，標準普爾５００

指數上周升了０﹒８％，而截至８月１３日，當月升了超過１％。當所有現象都令人心曠神怡之

際，美國國債市場卻出現了令人氣餒的狀況。

美國十年期國債的收益率，在８月３日跌至１﹒１７％的五個月低位，然後徐徐上升至８月

１２日的１﹒３６％，但在星期五又回落至１﹒２６％。有評論認為如此跌勢主要是因為密歇根

大學消費情緒指數低過市場預期。但近日美國ｄｅｌｔａ變種病毒的確診個案數目回升，對國債

收益率必有影響。

美國確診及入院個案持續增加，當中以疫苗接種率偏低的南部地區最嚴重。投資者和消費者

難免會擔心個案增加或許逼使政府重提社交隔離，令經濟活動又再停頓，就像去年３月的情況同

樣。根據美國官方資訊，兩種疫苗對克制ｄｅｌｔａ變種病毒仍然有效。筆者相信拜登政府可以

說服更多人，特別是在美國南部的國民，盡快接種疫苗，以有效控制ｄｅｌｔａ變種病毒的影響

。

美國企業即將完成公布第二季業績，目前表現出色。超過九成公司交了成績表，實質總體盈

利比預期高出１６％，其中８４％企業好過預期。第二季度收入及盈利預計分別增長２５﹒７％

及８６﹒８％。早在７月，即業績期剛開始，市場相信盈利最多只會增加６５％。在上季落後的

板塊，今季至今表現最出色。能源業第二季盈利增長２４０％、金融業上升１５４％，工業界別

更急增６７０％。當然，上一季的低基數有助增幅加大，但其增長動力不容小覷。

在實質增長推動下，美國最新經濟數據繼續向好。量度通脹的消費物價指數在７月份回軟得

比預期厲害，消費物價按年上升５﹒３％，核心指數則提高了４﹒２％。之前二手車大幅加價令

兩個指數都急升，７月份已不復見。同樣地，因疫情導致機票價格急升的情況亦有所緩和，但酒

店價格上升至疫情前的水平，甚至更高。消費物價升勢放慢，但採購物價指數ＰＰＩ則意外地堅

穩，７月份按年上升５﹒８％，核心指數則提高了７﹒５％。根據兩項物價指數，當月核心個人

消費支出物價指數按月上升０﹒３８％，以致按年升３﹒６２％，是自從１９９１年以來最高水

平。不過，如此最急的升勢應已見頂，主要是因為二手車價開始回落，其他因為疫情導致部分行

業價格反彈的狀況亦已結束。

和上回一樣，筆者對資產配置的策略不變。直到今年年底，仍會以股票而非政府債券為主。

傾向較小波動的投資者，股票和短存續期債券的配搭應該會較適合。通脹在短期內會高企，情況

和上半年一樣，令長存續期債券跑輸短存續期債券。股票方面，本欄依然心繫估值較低的，例如

歐洲股票及美國金融、原材料、能源及工業板塊。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

