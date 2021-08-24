《威少看世界－張少威》美國新大使能幹甚麼？

《威少看世界》美國總統拜登日前提名前副國務卿伯恩斯擔任美國駐中國大使，估計會順利

獲得聯邦參議院批准，因為在哈佛大學講授外交與國際關係的伯恩斯曾是職業外交官，擁有受人

尊重的資歷和背景，沒有立場偏激的言行。伯恩斯有望今年內赴任，但他在北京能幹甚麼呢？換

句話說，外界對他的工作能有甚麼樣的期待呢？



＊雙邊關係決定大使的作為＊



外交政策由國家最高領導人決定，駐外大使是國家政策的執行者，各國都一樣。大使的任務

是向駐在國領導人和民眾介紹自己國家的國情，解釋本國的外交政策，在兩國政府之間起到橋樑

作用，推動雙關係在各領域向前發展。同時，大使還要就駐在國的政治、經濟、軍事等各方面情

況及時向本國領導人匯報，為他們制定相關政策提供事實根據。如果兩國關係好，大使發揮個人

作用的空間就比較大，可與駐在國各界人士建立廣泛的聯繫。如果雙邊關係緊張，大使的工作上

會受到限制，有能力也未必能發揮特長，與大使是否出身外交系統、是否會講駐在國語言等個人

背景關係不大，這裏有個很好的例子。



１９９４年底，民主黨籍田納西州聯邦參議員尚慕杰（Ｊａｍｅｓ Ｓａｓｓｅｒ）競選連

任失敗，他是克林頓總統的黨友，與當時的副總統戈爾（Ａｌ Ｇｏｒｅ）交情更深，曾經為戈

爾的父親老戈爾參議員做過競選經理。賦閒期間，克林頓提名他出任美國駐華大使。這位律師出

身的政客並無外交經驗，也不會說中文，但上任後因中美關係升溫而有過一段頗為風光的日子。

１９９７年江澤民主席訪美，１９９８年克林頓總統訪華，１９９９年朱鎔基總理訪美，中美領

導人的頻繁交往顯示出兩國之間的合作不斷深化，雙方都在全力推動。那時我在美國做記者，從

頭至尾採訪了這三次重大事件，親眼目睹尚慕杰伴陪在兩國領導人左右，滿面春風，笑口常開。

中國領導人對他非常客氣，有時在公開講話中還特意點名讚揚他，真是給足了面子。



＊兩國交惡令大使「無端躺槍」＊



但是，就在他快要離任時，美國軍機炸毀了中國駐南斯拉夫使館，兩國關係立刻降至冰點。

北京民眾往美國使館院子裡扔磚頭，雜碎了窗戶的玻璃，而負責安保的武警並沒及時制止，這被

廣泛解讀為中國政府默許（鼓勵）民眾發洩反美情緒。尚慕杰後來向美國《時代》雜誌描述了自

己被困在使館的窘狀。他接到夫人從相距不遠的大使官邸打來的電話，那邊也有人用磚頭雜碎了

官邸的玻璃，她很擔心自己的安全。當時是下午三點鐘，尚慕杰已經給中國外交部門和他認識的

一些人打過電話，努力尋求幫助，但是居然沒人接聽他的電話，顯然是中方想「給他點顏色看看

」。心急如火的尚慕杰最後給在華盛頓大使官邸中熟睡的中國駐美大使李肇星打電話，請求對方

通報給中國高層，盡快為美國大使館增加警衛。李肇星接了尚慕杰的電話，並且答應盡力幫忙。

事後，一張照片成了經典：站在被打碎玻璃的使館內，尚慕杰望著窗外，滿臉愁容。這就是尚慕

杰出任駐華大使給後人留下的最深刻印象，慘淡離場，風光不再。



如今，中美關係處於兩國建交以來的歷史低點，華盛頓以意識形態劃線，試圖全面孤立中國

，不惜使用「脫勾」這種兩敗俱傷的手段來阻撓中國經濟發展，令中國沒必要也沒可能對美國大

使的作用有任何期盼。外交部發言人汪文彬昨天（２３日）的表態非常簡潔：「我們注意到美國

總統拜登提名前副國務卿伯恩斯擔任駐華大使的報道。中方希望新任的美國駐華大使致力於促進

中美兩國的友好與合作，為推動中美關係健康穩定發展發揮建設性作用」。論口氣，公事公辦，

甚至還有點冷。論態度，期望很低，做好本分就算你達標。



＊大使是使館內的「ＣＥＯ」＊



雖然說兩國關係不好時，有大使與沒有大使對雙邊關係基本上沒影響（中蘇交惡３０年是最

典型的例子），但大使館內有很多人，不止是外交系統的官員，還有財政部或商務部派出的參贊

、來自國防部的武官和情報部門派出的安全人員（ＣＩＡ、ＦＢＩ等等），以及教育部派出的領

事和科技部的各種專家。他們的工作需要有人負責協調和統一領導，因此大使在使館內有點像公

司裏的ＣＥＯ，只是不能輕易炒人（可以建議其他部門換人）。



大使如果是從低做起的職業外交官，有足夠的經歷和管理能力，下屬一般不敢偷懶，因為大

使「全懂」。但美國大使特別是駐盟國的大使常常是總統的親信或者捐款人，既有政客也有富豪

，他們本身可能並無處理外交事務和管理大使館的經驗，因此國務院有時會安排一位有經驗的外

交官出任使館的二把手。



這樣的大使會很舒服，因為有人替他處理日常事務。他平時的工作就是結交各界人士（公款

請客），深入了解當地國情（遊山玩水），接觸當地文化（品嚐美味）。這被認為是美國駐英、

日、法、德等國大使的「標準人設」，難怪這些職位要「爭到崩頭」。與伯恩斯同時或提名出任

駐日大使的伊曼紐爾就是拜登總統的老友，未來他在東京的生活應該會很精彩，但美國駐日使館

僱員的日子可能不好混了，因為伊曼紐爾雖然不是外交官出身，但他做過芝加哥市長，之前還擔

任過奧巴馬總統的白宮幕僚長，是一位「見過各種鳥」的頂級ＣＥＯ，做事嚴謹要求甚高，據說

這與他小時候學過芭蕾舞有關。如果屬實，難免又引出家長們一大串的聯想。

《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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