《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：人行增強信貸總量增長穩定性

《經濟通通訊社２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
習近平向２０２１中國國際智能產業博覽會致賀信
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國家主席習近平２３日向２０２１中國國際智能產業博覽會致賀信。習近平指出，近年來，中國
積極推進數字產業化、產業數字化，推動數字技術同經濟社會發展深度融合。
創業板註冊制「滿周歲」
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２０２０年８月２４日，隨著註冊制下首批１８家企業敲響上市鐘聲，創業板步入註冊制改革新
時代，開啟了不斷自我革新的新紀元。
銜接好今年下半年和明年上半年信貸工作
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人行行長、國務院金融穩定發展委員會辦公室主任易綱２３日主持召開金融機構貨幣信貸形勢分
析座談會並強調，要繼續做好跨周期設計，銜接好今年下半年和明年上半年信貸工作。
《上海證券報》
習近平向２０２１中國國際智能產業博覽會致賀信
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國家主席習近平２３日向２０２１中國國際智能產業博覽會致賀信。習近平指出，近年來，中國
積極推進數字產業化、產業數字化，推動數字技術同經濟社會發展深度融合。
人行：增強信貸總量增長穩定性
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人行行長、國務院金融穩定發展委員會辦公室主任易綱２３日主持召開金融機構貨幣信貸形勢分
析座談會並強調，要加大信貸對實體經濟特別是中小微企業的支持力度，增強信貸總量增長的穩
定性。
堅定改革路，揚帆新征程
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２０２１年８月２４日，創業板改革並試點註冊制迎來一周年。回首過去的一年，創業板依託註
冊制改革的澎湃動力，握指成拳、全力突進。
《證券時報》
習近平向２０２１中國國際智能產業博覽會致賀信
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國家主席習近平２３日向２０２１中國國際智能產業博覽會致賀信。習近平指出，近年來，中國
積極推進數字產業化、產業數字化，推動數字技術同經濟社會發展深度融合。
人行：增強信貸總量增長穩定性
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人行行長、國務院金融穩定發展委員會辦公室主任易綱２３日主持召開金融機構貨幣信貸形勢分
析座談會並強調，要加大信貸對實體經濟特別是中小微企業的支持力度，增強信貸總量增長的穩
定性。
制度煥新施雨露，讓創新之樹蔚然成林
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今天，創業板改革並試點註冊制落地實施正式滿一周年。一年前，位於深南大道２０１２號的深
交所大樓８樓上市大廳裡，註冊制下首批１８家企業用洪亮而悠長的鐘聲宣告正式掛牌創業板。
（ｌｃ）
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