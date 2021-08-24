【加碼調控】銀川收緊樓市政策，戶籍居民限購２套滿三年方可轉讓

《經濟通通訊社２４日專訊》因房價連漲早前遭住建部約談的寧夏銀川，繼同樣被約談的浙

江金華和與惠州後，出台新政加碼樓市調控。銀川市住建局聯合多部門發布通知提到，要收緊商

品住房限購、限售政策，寧夏戶籍居民家庭在銀川市轄區限購２套住房，寧夏以外戶籍個人在銀

川市轄區限購１套住房，市轄區內新簽訂的商品房買賣合同滿３年後方可轉讓。截至目前，遭住

建部約談的城市中只剩徐州和泉州尚未對外正式宣布加碼樓市調控。

作為西北地區最具代表性的城市，２０２０年，銀川曾以１４﹒２％的房價漲幅登上了胡潤

２０２０年度全球房價指數榜單第１０名，是唯一入圍前十的中國城市，也是全國房價漲幅第一

的城市。到今年，銀川依舊沒有擺脫「房價上漲最快」這頂帽子。８月１６日國家統計局公布的

數據顯示，今年７月份銀川新房價格環比上漲１％，依舊是全國第一；同比上漲１０％為全國第

三。

《中國房地產報》引述發改委國土開發與地區經濟研究所國土開發室主任黃征學分析稱，銀

川房價與西北其他的省會城市相比較低，因為基數低，房價稍微上漲，增幅就會顯得比較大。此

外，銀川房價上漲與要素、人口進一步集聚有關。銀川是國內所有省會城市佔省域（區域）

ＧＤＰ比重最高的，近十年來，這種趨勢還在延續。２０２０年，銀川佔寧夏的ＧＤＰ比重超過

５０％，比２０１０年高５個百分點。（ｗｌ）

