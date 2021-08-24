【聚焦人幣】管濤：下半年經濟下行壓力明顯加大，人幣匯率承壓

《經濟通通訊社２４日專訊》中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，去年支撐人民幣匯率升

值的基本面因素，如中美利差、防疫優勢等今年都有所弱化，而受基數影響中國經濟前高後低已

成共識，下半年經濟下行壓力明顯加大，這雖使人民幣匯率承壓，但也無須過度擔憂。

他提到，去年以來，人民幣出現了先抑後揚、大起大落的走勢。經歷了一段時間持續單邊升

值後，今年雙向波動比較明顯。管濤認為，外匯市場存在多重均衡，不能由基本面變化簡單線性

外推人民幣必然升值或者貶值。



＊跨周期是逆周期調節的補充而非替代＊



面對下半年經濟下行壓力的加大，在市場對政策放水預期升溫的前提下，如何理解７月底政

治局會議提出的「跨周期調節」？管濤認為，跨周期是逆周期調節的補充而非替代。中國已基本

渡過跨周期調節的上半場，即穩增長壓力較小的窗口期，而正在進入跨周期調節的下半場，經濟

復蘇動能放緩。

管濤稱，部分領域可能存在流動性陷阱，政策調控需要有效改善經濟預期。而跨周期調節下

半場，保持宏觀政策的連續性穩定性，既要保持政策定力，保持必要的支持，不搞強刺激；又要

加強經濟形勢研判，保持政策彈性，該出手時便出手。（ｗｌ）

