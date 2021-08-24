《海納智見－荀玉根》共同富裕：三次分配的內外對比

《海納智見》８月１７日，中國國家主席習近平主持召開中央財經委員會第十次會議，會議

指出，中國正在向第二個百年奮鬥目標邁進，適應中國社會主要矛盾的變化，更好滿足人民日益

增長的美好生活需要，必須把促進全體人民共同富裕作為為人民謀幸福的著力點，不斷夯實黨長

期執政基礎。什麼是共同富裕？這次會議特別強調，共同富裕是全體人民的富裕，是人民群眾物

質生活和精神生活都富裕，不是少數人的富裕，也不是整齊劃一的平均主義，要分階段促進共同

富裕。



那如何實現共同富裕？除了高品質發展經濟來「做大蛋糕」外，如何「分蛋糕」更是關鍵。

本次會議明確指出「在高品質發展中促進共同富裕，正確處理效率和公平的關係，構建初次分配

、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高

精準性，擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，合理調節高收入，取締非法收入，形成

中間大、兩頭小的橄欖型分配結構，促進社會公平正義，促進人的全面發展，使全體人民朝著共

同富裕目標扎實邁進。」



在整個國民收入分配過程裡先後有三次分配，分別對應三個主要部門 市場（重效率）、政

府（重公平）和公益（重道德）：

初次分配主要指由國民收入在市場機制下按照生產要素分配，而衡量分配效率的參考之一就

是國民收入中勞動報酬的比重，中國最新的數據是２０１７年的４８％，作為對比，２０２０年

韓國這一數字是６８％，美國和德國是５５％。中國初次報酬佔比偏低的背後是中國宏觀稅負偏

高，按照一般政府收入佔ＧＤＰ比重來衡量，２０２０年中國宏觀稅負約為２６％，比大多數新

興市場國家略高。得益於過去幾年中國的減稅降費措施，中國的宏觀稅負已從２０１５年峰值的

２９％開始逐年下降。



初次分配往往是由市場力量主導的，而如果放任市場對收入進行配置，長期來看會拉大社會

的貧富差距。而從衡量貧富差距的堅尼系數看，中國基於收入計算的堅尼系數２０１９年約為０

﹒４６，美國０﹒４８，歐洲各國普遍在０﹒３上下，而南非則為０﹒６。為了調節這種收入的

貧富差距，政府部門需要制定好再分配體系，具體的形式包括稅收、轉移支付、社會保障等，其

中最重要的是稅制對高低收入人群的財富調節。２０１９年中國的個人所得稅在稅收中的佔比為

７％，美洲為９％，ＯＥＣＤ國家（２０１８年）平均為２４％。個人所得稅在中國的佔比偏低

並非是稅率低了，而是稅種少了，目前中國個人所得稅僅包含基於工資收入的稅收，針對財產的

課稅微乎其微。以大家熱議的房產稅為例，目前中國房產稅僅在極個別城市進行試點，稅率偏低

，如上海的稅率不到１％，且２０２０年全國房產稅在全國稅收總收入的佔比不到２％，而國家

稅務總局在《房產稅的國際比較與借鑒（２０２１）》一文中指出海外房產稅一般在４％以內，

房產稅佔稅收比重均在３０％以上。



最後是第三次分配，因為無論是市場還是政府，在收入分配中總有不那麼盡善盡美的地方，

因此需要公益慈善組織和志願者來做一些補充。第三次分配以自願為原則，以道德力為驅動。目

前來看，中國第三次分配還處在非常基礎的階段。中共中央黨校曾引用過一組數據：２０１８年

中國內地捐贈額佔ＧＤＰ總量比例僅為０﹒１６％，而發達國家該比例通常都在１％以上，美國

僅個人捐獻就佔到ＧＤＰ的２％以上。中國志願者服務參與率僅為全國人口的３％，而美國則為

４４％。未來隨著公益慈善事業配套制度的推進，中國的第三次分配還有很大發展空間。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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