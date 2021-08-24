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24/08/2021 15:21

【債務風險】標普：中信集團擬持股中國華融，或改變評級分析方法

　　《經濟通通訊社２４日專訊》標普全球評級發表報告表示，如果中信集團按計劃對陷入困境
的中國華融（０２７９９）進行大規模投資，前者對中國政府的重要性可能提升。但在獲得交易
詳情之前，中信集團評級（外幣ＢＢＢ＋╱正面╱Ａ－２）所受到的影響及其程度仍未知。
　　此項投資可能改變標普對中信集團評級的分析方法。主要考慮因素包括投資規模、融資計劃
、中國華融在潛在剝離後的信用狀況。標普目前對中信銀行（００９９８）和中信非金融業務的
信用狀況，採取７０：３０的加權平均法來評估。金融服務業務（包括中信銀行）的重要性有可
能進一步主導評級評估。中信銀行是中信集團的核心子公司，其評級將與母公司同步變動。
　　標普亦將審閱中信集團獲得政府特別支持的可能性。雖然此項投資經由市場，但在某種程度
上，該集團救助國企而起著政策性作用。財政部持有中信集團的大部分股權。中信集團評級包含
自其個體信用狀況的４個級別上調，反映了在必需時，其獲得政府特別支持的可能性非常高。
　　中信集團早前表示，交易完成後，其將成為中國華融的主要股東。其他投資者包括中保投資
有限責任公司、中國人壽資產管理有限公司、中國信達資產管理股份有限公司、以及遠洋資本控
股有限公司。（ｃａ）

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