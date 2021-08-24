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24/08/2021 14:53

【債務風險】穆迪下調中國華融評級，千億淨虧損致資本基礎惡化

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國華融（０２７９９）發盈警料全年盈轉虧蝕逾１千億元（
人民幣．下同），計劃引入國際戰投但並無計劃進行債務重組。穆迪周一（２３日）發布評級報
告稱，將中國華融的長期本幣╱外幣發行人評級從Ｂａａ１下調至Ｂａａ２，同時將華融的基礎
信用評估（ＢＣＡ）從ｂ２下調至ｃａａ２。上述評級仍處於下調的觀察名單。
　　報告指出，這一評級行動反映了華融２０２０年發生的高額淨虧損導致其資本基礎和盈利能
力惡化；華融引入戰略投資者的計劃以及對子公司的處置可以部分緩解２０２０年高額淨虧損的
負面影響，但注資的規模和時間仍不確定，並且框架協議不屬於具有約束力的正式股份認購文件

　　報告還稱，穆迪將華融高額減值損失視為穆迪環境、社會和治理（ＥＳＧ）框架下的治理風
險，原因是高額損失反映了公司過往治理上的重大缺陷。
　　停牌至今超過四個月的中國華融上周發布公告稱，預計２０２０年淨虧損１０２９﹒０３億
元。公司已與中信集團、中保投資等簽署投資框架協議，後者擬通過認購公司新發行股份的方式
對公司進行戰略投資。（ｗｌ）

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