【ＦＯＣＵＳ】《反制裁法》臨門暫緩，顯北京持久戰考量

【ＦＯＣＵＳ】將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三的大動作，上周五（２０日）出

人意料在中國最高立法機構臨門止步；全國人大常委會「暫不表決」有關草案，令本就因恆指熊

蹤再現而愁雲慘

霧的華爾街外資及本地財金界，稍鬆一口氣。

北京急踩煞車，盡顯對香港國際金融中心地位珍而重之，背後思路實則在去年７３０政治局

會議重提「持久戰」已見端倪。隨著中美世紀之爭已從特朗普時期的戰略防禦轉為眼下的戰略相

持－－守住自身優勢、避免過早攤牌－－方是上策。中央謹慎決策的姿態，更提醒部分政壇人士

，維護香港最大福祉並非凡事「以『鬥』表忠」，而是實事求是講真話。



＊直視衝擊，呵護國際金融中心地位＊



從去年的《外商投資法》、「不可靠實體清單規定」、《出口管制法》，到今年的《阻斷外

國法律與措施不當域外適用辦法》、《數據安全法》、《反外國制裁法》……北京運用法律武器

「向破壞者、攪局者說不」愈來愈顯嫻熟，但最新就將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三

急踩煞車，到底有何玄機？

相比歐盟１９９６年因應美國制裁古巴而通過《歐盟阻斷法》，以防止歐盟實體免受美國制

裁的域外影響，６月１０日在中國境內生效的《反外國制裁法》，備受關注的第１２條以第１４

條不單「反制」意味遠超「阻斷」，且對象不限於本國實體。

「組織和個人違反前款規定，侵害我國公民、組織合法權益的，我國公民、組織可以依法向

人民法院提起訴訟，要求其停止侵害、賠償損失」」「任何組織和個人不執行、不配合實施反制

措施的，依法追究法律責任」，勢令外資金融機構、在港跨國公司必須在北京和華盛頓之間選邊

站，而此對於香港國際金融中心地位的衝擊可謂不言而喻。



＊最大弱點美元結算，政界應講真話＊



消息就指，北京今次罕有暫緩表決，跟金融界人士積極進言、直陳利弊大有關係，而未來條

文內容或列明對特定公司、行業的豁免，更精細和有針對性，以呵護外資對香港國際金融中心的

信心。

而此舉背後思路實則在去年７３０政治局會議，「我們遇到的很多問題是中長期的，必須從

持久戰的角度加以認識」的提法已見端倪。何謂中長期問題？以香港而言，最大弱點莫過於銀行

、會計、匯率、商業等都牽涉美元結算，而金融是中國的短板，避免過早攤牌，不單符合香港福

祉，更攸關國家利益。

值得一提的是，早前本地不乏政界中人跟車太貼，聲稱「全力支持」、「以其人之道還治其

人之身」等，無視中美競爭仍處戰略相持，一味鼓吹反枱攬炒。與其凡事「以『鬥』表忠」，不

如實事求是講真話，此才是真正維護香港最大福祉。

