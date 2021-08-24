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24/08/2021 09:34

【加碼調控】廣州８月新房成交量料或創年內新低

　　《經濟通通訊社２４日專訊》繼７月廣州新房房價環比漲幅創今年新低後，業內預計８月廣
州新房成交量也將創下年內新低。
　　網易房產數據中心２３日提供的統計數據顯示，上周（８月１６日－８月２２日）廣州一手
房網簽成交１３３２套，環比上上周（８月９日－８月１５日）的１５６３套減少２３１套，環
比下降１４﹒７８％。截至８月２２日，廣州８月新房僅成交４５２９套。
　　數據顯示，今年以來，廣州新房月成交套數呈逐月走低的態勢（除含春節長假的２月），其
中７月成交７５６０套已經逼近含春節長假的２月的７０６２套。本周繼續頹勢的話，８月或創
年內月成交量新低。
　　成交量遇冷，房價也全面降溫。國家統計局最新發布的數據顯示，７月廣州新房房價環比上
月僅漲０﹒２％，漲幅低於４６城，創今年以來新低，位居四大一線城市之末。而在此前，廣州
曾多次躋身中國新房房價環比漲幅前三名。
　　廣州中原發展研究部分析認為，７月至８月是樓市傳統淡季，疊加官方對樓市的持續調控，
房貸審批持續趨緊、市場新增供應逐步減少等原因，導致廣州新房市場降溫。因此，部分開發商
或在業績壓力下開始「以價換量」吸客。剛需買家或可趁此機會入市。（ｃａ）

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