《匯市縱橫－蕭啟洪》為何放假總是下雨

《匯市縱橫》香港天氣真是變幻莫測。其實每次出門旅行最不爽的莫過於遇上下雨天，好好

的計劃似乎又要被雨水打亂了，可是夏天卻是出遊的好時節，又有誰不想爽快地放個暑假呢？

在香港的夏天是一年四季裏最悶熱和最多雨水的季節，常常會出現大雨，甚至暴雨，而每年

其降雨量約佔全年總量的７０％左右。但你有否發覺，香港比以前經歷更多滂沱大雨的日子，以

及維多利亞港的海平線也上升了呢？其實，近期全球反常的氣象災害明顯較以往嚴重，比如鄭州

和歐洲導致百人死亡的暴雨洪災，以及美加西岸等地區極端高溫而出現旱災，或許正預示著全球

氣候變化正改變我們對正常天氣的定義，一些距離我們很遙遠的災害，說不定哪天就已經來臨了

，只是大家仍抱著「各家自掃門前雪」的心態。



氣候變化已不是一個單一國家的問題，而是當前全球人類面對的挑戰，更影響著每一個人的

生活。不論是對人類健康、經濟和環境都會造成持續和難以修復的影響。其實，香港與全球一樣

，在過去百多年有變暖的趨勢。隨著大氣中累積的二氧化碳愈多，大氣會把更多熱能儲存在地球

。換言之，我們在大氣中的碳排放愈多，地球平均溫度就會愈高。此現象稱為全球暖化，相信大

家都有一定認識，但妳只可能會感到無奈。全球暖化已引起了許多問題，如熱浪變得更頻密、降

雨量改變、海平面上升、農業生產量下降、水資源枯竭、疾病傳播，以及生態和環境失衡等。老

實說，若然今天的你，對其帶來的影響仍漠不關心，更遑論改變生活習慣以應對氣候變化呢！



事實上，氣候變化已經逼在眉睫。從近年反覆多變的天氣狀況、天災發生的頻率等各種跡象

，相信我們都可以感受到氣候變化正影響每個人生活上各個環節，無一能倖免。而《巴黎協定》

於２０１５年確定了各國的減碳排放目標，並針對可再生能源進行投資，同時將世界多數開發中

的國家和地區納入，不過這項協定對他們並無設定強制約束力，依照目前的框架下由各國自主推

動，對於不遵守的情況只能透過每５年檢視減排成績，透過再談判的方式施壓，是否能夠達到目

標充滿未知數。根據《地球系統科學數據》（Ｅａｒｔｈ Ｓｙｓｔｅｍ Ｓｃｉｅｎｃｅ

Ｄａｔａ）的最新計算，２０２０年的化石燃料排放量比２０１９年下降大約７％。有可能是因

為Ｃｏｖｉｄ－１９的席捲，但隨著經濟的復甦，排放量亦有可能會回彈。



如今，Ｄｅｌｔａ變種病毒持續影響著全球經濟活動，近日有部分中國重點港口也因工人染

疫而需要被逼關閉，導致其他港口的塞港情況惡化，企業成本膨漲也可能會轉嫁給消費者。另外

，隨著氣候變化問題的加深，天氣模式變化增加了全球農業生產的波動性，隨著時間的推移，這

種波動性還會增加，導致更多的食品商品價格通脹。這將是後市推動通脹上升不可忽視的重要潛

在因素。據聯合國糧食及農業組織（ＦＡＯ）指出，截至５月世界食品價格指數連續第１２個月

攀升，這是１０年來最長的一次。不過到６月則下跌２﹒５％，剛剛稍作喘息。而最令人擔憂的

還是潛在的通脹飆升危機。在各國央行實行廣泛寬鬆貨幣政策的背景下，這讓通脹問題變得更加

複雜化。



目前而言，筆者相信未來通脹會繼續惡化，原因是８月份有高達１﹒２萬億元的美國債務到

期，在美國現在的財政緊絀情況下，以新債抵舊債是必然的選擇，可是近日美國拍賣債券的情況

差強人意，再加上全球最大的持份者中國及日本政府亦出現持續減持美債的狀況，很自然美聯儲

將會成為新債的最後承接者。再加上近日美國總統拜登欲進一步推出超過４萬億美元基建和社會

投資法案，但問題是「錢從何來」呢？故此，筆者認為美聯儲「縮表」進度只會緩慢地進行，更

可能需要６至１２個月才會完成整個縮減計劃。對於上周美匯指數升至去年１１月初以來最高，

除了「縮表」預期升溫外，還關注到新冠病毒擴散恐困擾全球經濟復甦進度，加上阿富汗劇變可

能引發難民潮等不確性的風險，都是主導短期利好美元的因素。



現今全球經濟如天氣般難測，試問有誰可以準確地預測當環球央行印了那麼多錢之後會否引

發惡性通脹呢？面對疫情爆發迄今，又有誰可以知道究竟採取「個案清零」，還是「與它共存」

的政策是對呢？再加上目前中、美兩國之間的博奕就有如觀測天氣象圖的霧霾般，究竟明天是一

場滂沱大雨，還是雨後帶來藍天呢？則仍有待觀察了！



＊本周策略＊



英鎊：早前建議候低於１﹒３７５０買入英鎊兌美元已於１﹒３７００止蝕，損失５０點子。



離岸人民幣：早前建議候高於６﹒５２００沽出美元兌離岸人民幣已成交，目標６﹒４０００，

止蝕６﹒５３００。



澳元：上周建議候低於０﹒７２５０買入澳元兌美元已成交，更新目標０﹒７４５０，止蝕

０﹒７１００。



紐元：本周建議低於０﹒６８２０水平買入紐元兌美元，目標０﹒７０２０，止蝕０﹒６６２０

。



歐元：本周建議候高於１﹒１８５０沽出歐元兌美元，目標１﹒１７００，止蝕１﹒１９５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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