《師傅教路－黃瑋傑》金風緊握風電行業快速發展機遇，中期業績佳

《師傅教路》金風科技（０２２０８）公布了截至２０２１年６月３０日止上半年度業績，

期內實現營業收入１７９億元（人民幣﹒下同），同比下降７﹒８３％，但股東應佔淨利潤卻增

長４５％至１８﹒４８億元。



＊國內風電市場佔有率連續十年排名第一，去年全球排第二＊



金風科技主要從事風力發電設備製造和銷售，提供風電服務，風電場投資與開發，以及水務

業務。集團擁有自主知識產權的１﹒５ＭＷ、２Ｓ、３Ｓ╱４Ｓ和６Ｓ╱８Ｓ永磁直驅系列化機

組，在國內風電市場佔有率連續十年排名第一，２０２０年全球風電市場排名第二。按業務劃分

，來自風力發電機組及零部件銷售收入為１２８﹒７億元，下降１１﹒６３％，主要由於１﹒５

ＭＷ和２Ｓ等中小型機組的銷量減少所致。其中，１﹒５ＭＷ機組銷量只有１台，銷售容量為１

﹒６５ＭＷ，同比大幅減少９８﹒０８％；２Ｓ機組的銷量為４１８台，銷售容量為１０１７﹒

４ＭＷ，同比減少７１﹒５１％。不過，３Ｓ╱４Ｓ平台機組及６Ｓ╱８Ｓ平台機組的銷售容量

卻大幅提升，同比分別增長３１６﹒８％和３７９﹒４３％，分別達到１１５１﹒９ＭＷ和７９

４﹒９ＭＷ。截至２０２１年６月３０日，集團外部待執行訂單總量為１２９５３﹒２２ＭＷ，

分別為：１﹒５ＭＷ機組７５０ＭＷ，２Ｓ平台產品４８５０ＭＷ，３Ｓ╱４Ｓ平台產品７１９

６﹒９２ＭＷ，６Ｓ╱８Ｓ平台產品８３１﹒３０ＭＷ；外部中標未簽訂單２０８５﹒１０ＭＷ

，包括２Ｓ平台產品６０６﹒５０ＭＷ，３Ｓ╱４Ｓ平台產品１４７８﹒６０ＭＷ；集團在手外

部訂單共計１５０３８﹒３２ＭＷ，內部訂單１３５７﹒００ＭＷ。



＊風電服務收入逾１６億人幣，水務業務覆蓋全國３３個城市＊



今年上半年度，集團實現風電服務收入１６﹒４４億元，其中後服務收入為７﹒４８億元，

增長２９﹒０５％。至於風電場投資與開發業務，上半年發電收入持續提升，資產管理規模穩步

增長，風電項目實現收入２﹒７８億元，增長３２﹒３４％。集團上半年國內外自營風電場新增

權益併網裝機容量３０２ＭＷ，轉讓權益併網容量２７３ＭＷ。截至今年６月３０日，集團全球

累計權益併網裝機容量為５６１９ＭＷ，國內外權益在建風電場容量為２５３１ＭＷ。

水務業務方面，截至今年６月３０日，集團持有６９家水務項目公司，水處理規模達４３０

萬噸╱日，覆蓋全國３３個城市。今年上半年度，集團實現水務業務收入３﹒２９億元，其中水

務營運收入２９７６萬元，增長３８﹒８５％。



＊未來十年全球累計風電容量將翻一番，緊握快速發展機遇拓展競爭優勢＊



說回風電，預計２０２１年全球風電裝機將實現強勁增長，其中，新建海上風電容量將首次

突破１０ＧＷ大關，並將在２０３０年達到３０ＧＷ。從２０２１年到２０３０年，全球累計風

電容量將翻一番，達到１﹒７ＴＷ。集團將緊握風電行業快速發展帶來的機遇，拓展在大基地、

集中式、分散式、海上等不同場景的競爭優勢。建議買入價１３﹒５元，目標１５元，止蝕位１

２﹒５元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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