《樓市亮話－湯文亮》買樓賣樓的偽術

《樓市亮話》有老友問，如果在買樓的過程中呈膠著狀態，有甚麼方法打破兼得到最大利益

，我問在買方抑或在賣方，兩者有不同做法，但萬變不離其宗，這只是買賣的偽術，如果掌握得

好，對雙方都有利。



有人打算買一個物業，已經俾到業主要價，但業主毫無反應，負責穿針引線的物業代理當然

叫買家追價，很多時買家都會追價，但更多情況就算買家追價都買唔到，追價反而令業主唔敢賣

，覺得自己開錯價，買家倘若追多兩次價，業主反而封盤唔敢買，所以，買家要有更大膽做法才

可以買到心頭好，甚麼是大膽做法，就是降價，不是買家自己降價，而是搵親友代勞，減

２－３％，多數不會成功，再搵人代勞，再降價３－５％，到那時候，如果業主真的是有心賣樓

，他會覺得心寒，因為唔知道樓價下跌到幾時，於是有機會接受最初的ｏｆｆｅｒ，甚至會減多

少價。



打算賣樓的人有截然不同做法，不少業主開價之後，雖然有人有興趣，但沒有人還價，在那

個時候，大多數物業代理叫業主降價，倘若業主從善如流，結果是阿崩叫狗，愈叫愈走，最後都

冇人還價，其實，既然冇人還價，業主在那時候反而應該加價，第一次加價，一定會俾人笑話賣

唔出都會加價，第二次加價時就會有人後侮，點解唔早些少買，最後賣出的價錢比原先的要向價

還要高，有人話我只是紙上談兵，實際上是做唔到，這點我也同意，不過，自古成功在嘗試，如

果唔試，又點知得唔得。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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