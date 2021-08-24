《股壇解碼－戴名》美聯儲寶座花落誰家，永旺（９８４）不思變通

《股壇解碼》Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會舉行在即，雖然會議在近年備受交易員冷落，

但今年外界普遍認為鮑威爾會對美聯儲息口的後市走向給出指示，但這次比較尷尬的是鮑威爾能

否連任還在未知之數，他在會中的言論又會否對市場具有影響力，由於鮑威爾是後特朗普時期的

聯儲局局長，政策取向上偏向低息和寬鬆，這觀點對拜登日後基建計劃的龐大財政需求不利，估

計拜登遲遲不公布人選也和此有關，但後疫情的經濟振興並不容易，這火棒也不容易找到接棒人

選，所以一切還需看下任聯儲局局長花落誰家。本周公布的ＰＭＩ數據將成為市場關注點，投資

者對數據不宜過分樂觀。



＊風雨飄搖＊



阿富汗政局峰迴路轉，在塔利班進駐首都後不久，反塔利班組職開始展開反攻，而且開始順

利收復城鎮，雖然數目不多，但市場普遍預期阿富汗將再次出現內戰局面，加上阿富汗地處亞洲

和歐洲的樞紐，局勢不穩將嚴重影響歐亞之間的石油和天然氣供給，短期內油價和天然氣價急升

將嚴重拖累歐亞國家的經濟復甦，暫時不宜過分樂觀。



＊無一倖免＊



房地產的三度紅線看似為國內過熱的房地產企業降溫和汰弱留強，但短短幾個月的時間就發

現好像是無一倖免，最近這股風氣更直捲三線城市的房地產開發商，網上傳聞某些三線城市開發

商因降價賣房而被有關部門約談，開發商缺錢程度可想而知，傳聞強如中國恆大（０３３３３）

也出現因區區幾十萬商票兌付問題而被約談，相信房地產業的洗牌遊戲很快便開始，投資者要留

意行業風險。



＊稍現曙光＊



上周恆指波幅超過１８００點，而且呈現單邊走向，本欄早在本月３日提到本月的高位將在

２６７００點，低位應該在２４１８５點，而且是高開低走的格局，上周最低位在２４５８１點

，距離月初預測低位不足４００點，雖然走勢嚇人，但即月２４８００點認沽期權成為最多新增

位置，對比交易時間後發現建倉時間接近上周五（２０日）當天恆指最低位置，ｓｈｏｒｔ認沽

證的可能性最大，相信大市短期會有反彈，但投資者要留意短期沽壓仍在，牛熊證街貨６４：

３６比例亦有反覆向下的可能，本周的反彈目標在２５５００附近，如果周三（２５日）前未能

成功向上突破２５７００點，相信反彈已到目標位置，慎防期指會調頭下跌以全月最低位結算。



＊股票簡評＊



永旺（００９８４）主要在香港及中國從事綜合購物百貨公司業務，隨著內地電商自

２０１３年興起後為對實體零售帶來巨大的衝擊，但永旺在去年（２０２０年）受疫情衝擊下仍

然在內地增加了３間門市，在去年的年報中亦提到集團將繼續落實開設新店計劃，目標是今年（

２０２１年）在中國內地開設６間門市，不斷擴張實體店無疑是高風險低回報的行為，在今時今

日以電商為主流的國內市場來說，集團仍是堅持不斷開設實體店就有點不思變通。

自２０１５年至２０２０年的５年之間，永旺的整體收入大致保持輕微增長，５年間由接近

９０億港元增至接近１００億港元，但集團卻在２０１６年開始虧損，而且更要連虧５年，累計

虧損超過３﹒５億港元，主要是國內的經營方針和市場定位直接影響集團的盈利能力。另外一點

是永旺不像其他的外資零售企業千方百計去輕資產化，相反更是不斷的重資產去經營自己的購物

中心，業績中並沒有提及表現如何，但近三年的財務開支卻高達每年１﹒５億，真的是未見其利

先見其弊，如果永旺的本業是房地產的話當然可以接受，那就要看集團是否有魄力去轉型了。在

這些不利因素下，投資者切勿因永旺的營收接近１００億，手頭的淨現金２０億，加上市值５億

不到而追入，合理買入價在１﹒１元附近。《資深市場人士 戴名》



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