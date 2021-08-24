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24/08/2021 14:17

【新冠肺炎】本港新增７宗輸入確診，５人曾在港接種疫苗

　　《經濟通通訊社２４日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至８月２４日零時零分，本港新
增７宗新冠肺炎確診個案，全部均為輸入，無本地感染病例，其中５人由巴基斯坦抵港，１人來
自立陶宛，餘下１人來自土耳其，至今本港個案累計１２０７０宗（包括１２０６９宗確診個案
和一宗疑似個案）。

＊５人由巴基斯坦抵港＊

　　新增７名患者中，５人曾於５、６月間在港接種兩劑疫苗，包括４人打復必泰，１人打科興
，餘下兩人則無打針紀念。來自立陶宛的９歲男童，在黃竹坑南灣如心酒店檢疫，而來自土耳其
的５６歲女患者則在赤鱲角富豪機場酒店檢疫，她於８月２３日發病。

＊阿聯酋航空迪拜和曼谷航班禁飛香港兩周＊

　　過去十四天（８月１０－２３日）累計報告４７宗個案，包括一宗源頭不明本地個案及一宗
與輸入個案有流行病學關連的個案，其餘均為輸入個案。
　　由於阿聯酋航空營運於８月２２日由阿拉伯聯合酋長國迪拜和泰國曼谷飛抵香港的航班
（ＥＫ３８４）有５名乘客經抵港檢測而確診２０１９冠狀病毒病，衞生署遂引用《預防及控制
疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第５９９Ｈ章）禁止阿聯酋航空營運的客機在８月
２４日至９月６日期間從迪拜和曼谷著陸香港。（ｃｌ）

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